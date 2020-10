Vatikanska afera Becciu: goljufivo podjetnico izpustili iz zapora

Iz zapora v Milanu so pogojno izpustili italijansko podjetnico Cecilio Marogna, lastnico družbe Logsic s sedežem v Ljubljani, ki jo je italijanska policija prijela v povezavi z vatikansko finančno afero, v katero je vpleten tudi nekdanji kardinal Giovanni Angelo Becciu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Njen odvetnik Fabio Federico je informacijo potrdil in dodal, da se pravni postopki v zvezi z izročitvijo njegove stranke v Vatikan še niso začeli.

39-letno Marognovo so v Milanu aretirali 13. oktobra na podlagi mednarodne tiralice, ki so jo izdali vatikanski tožilci. Ti Marognovi očitajo poneverbo pol milijona evrov. Marognova je priznala, da je od Svetega sedeža oziroma kardinala Angela Becciuja, ki ga je papež septembra odstavil s položaja namestnika državnega tajnika, prejela pol milijona evrov. Namesto za človekoljubne namene je denar porabila za nakup luksuznih dobrin, kot so čevlji, torbice, parfumi in modni dodatki. Denar naj bi v več obrokih prejela na račun omenjenega podjetja v Sloveniji, ki pa naj bi bilo zgolj kulisa za nečedne posle.

Denar naj bi Marognova prejela tudi za obveščevalno delo, povezano z reševanjem ugrabljenih misijonarjev v Aziji in Afriki, vendar vatikanski preiskovalci opozarjajo, da obstaja dvom o pooblastilih za njeno obveščevalno dejavnost, poroča dpa. Da lovke vatikanskega finančnega škandala segajo tudi v Slovenijo, smo poročali že v začetku oktobra. To so razkrili v televizijski oddaji Le lene, kjer so pridobili več obremenilnih dokazov. Iz dokumentov naj bi bilo tudi razvidno, da sta Marogna in Becciu domnevna ljubimca.

V pogovoru za italijanski dnevnik Corriere della Sera se je pred tedni Marogna, ki je diplomirala iz geopolitike in se predstavlja kot izvedenka za mednarodne teme, branila obtožb. Kot je trdila, je Svetemu sedežu pomagala pri diplomatskem posredovanju v severnoafriških državah in na Bližnjem vzhodu. Potrdila je, da je preko svojega podjetja s sedežem v Sloveniji prejela pol milijona evrov, ki naj bi šel za njen honorar, potovanja in svetovalne storitve.

icon-expand Angelo Becciu FOTO: AP