Vatikanska afera Becciu: Prijeli direktorico družbe s sedežem v Ljubljani

Cecilio Marognoso aretirali na podlagi Interpolove tiralice ter jo že izročili Vatikanu. Osumljena je poneverbe, gre pa za pol milijona evrov, ki jih je prejela od Svetega sedeža in naj bi ga namesto v človekoljubne namene potrošila za luksuzne dobrine. Denar naj bi v več obrokih prejela na račun omenjenega podjetja v Sloveniji, ki pa naj bi bilo zgolj kulisa za nečedne posle, dodaja Ansa.

Da lovke vatikanskega finančnega škandala segajo tudi v Slovenijo, je v javnost prišlo minuli teden. To so razkrili v televizijski oddaji, kjer so pridobili več obremenilnih dokazov. Iz dokumentov naj bi bilo tudi razvidno, da sta Marogna in Becciu v zaupnem odnosu.