Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Vatikanska prevara': lažni duhovniki na priljubljenem koledarju

Rim, 24. 05. 2026 07.32 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
D.L.
Koledar s privlačnimi duhovniki

"Rimski koledar", kot se uradno imenuje, je eden najbolj priljubljenih spominkov iz večnega mesta. Mesec za mesecem z njega zrejo obrazi mladih privlačnih fantov v talarjih. Zdaj pa se je izkazalo, da so si ga nekateri nadeli le enkrat – za fotografiranje. Giovanni Galizia se je pred objektiv postavil, ko je imel komaj 17 let. Mu je kaj žal, da je del "prevare"?

Že več kot dve desetletji je eden najbolj priljubljenih rimskih spominkov koledar s fotografijami privlačnih mladih duhovnikov. In večino let je na prvi strani slika danes 39-letnega Giovannija Galizia. Mlad in s skrivnostnim nasmeškom zre v objektiv pred cerkvijo v domačem Palermu. Pravzaprav premlad. Izkazalo se je namreč, da je bil v času fotografiranja star komaj 17 let in da si je takrat tudi edinkrat v življenju nadel talar.

Giovani Galizia s svojo fotografijo
Giovani Galizia s svojo fotografijo
FOTO: AP

Giovanni Galizia nikoli ni bil duhovnik. Prav tako kot večina ostalih fantov s črnobelih fotografij, je razkrila La Repubblica.

"Star sem bil 17 let. Bil sem v Palermu, od koder prihajam, ko so me vprašali, če bi želel sodelovati pri tem projektu. Odgovoril sem: da, vsekakor. In potem sem se kar naenkrat znašel pred cerkvijo v središču Palerma oblečen v duhovnika," je pripovedoval v pogovoru z AP. "Bilo je zabavno. Ampak resnica je, da je nasmešek, ki se zdi rahlo skrivnosten, v resnici nasmešek fanta, ki mu je nerodno. Prijatelji so se mi na glas smejali, ker sem bil oblečen v duhovnika."

Galizia, ki danes dela kot stevard pri eni od španskih letalskih družb, je na anekdoto iz svojega življenja že pozabil, nato pa je zgodba o koledarju s privlačnimi duhovniki, ki bi se moral imenovati koledar z lažnimi duhovniki, nepričakovano usmerila žaromete vanj. Mu je žal?

"Zame je bila to igra. Fotografije je posnel prijatelj, ki je z njimi zagotovo zaslužil, a to mi je všeč. Zame je bila to igra in tako bo ostalo. Zaradi tega imam priložnost, da se pogovarjam z vami, da imam izkušnjo s televizijo. Zabavno je in to je vredno več od denarja," je dejal.

Giovani Galizia
Giovani Galizia
FOTO: AP

Prijatelj je fotograf Piero Pazzi, ki je poleg duhovnikov v priljubljenem koledarju, ki prav tako leto za letom doživlja ponatise, ovekovečil tudi beneške gondoljerje. V knjigi pa beneške mačke. Je namreč znan ljubitelj mačk in zbiralec vsega, kar je z njimi povezano, v Budimpešti in Kotorju pa je odprl tudi mačkam posvečena muzeja.

Koledar za leto 2027 se že prodaja in Pazzi pravi, da je vsaj tretjina portretirancev tudi v resnici duhovnikov. S prve strani ene od edicij pa se znova smehlja najstnik Giovanni Galizia.

Koledar nima nobene uradne povezave z Vatikanom, ki zadeve tudi ni želel komentirati.

Vatikan koledar duhovniki Giovanni Galizia prevara

Spopadi s policijo na ulicah Beograda, pridržanih 23 ljudi

Streli v bližini Bele hiše: tajna služba ubila 21-letnika

24ur.com 17-letnik ponoči splezal na streho kupole katedrale, da je naredil selfie
Bibaleze.si Nepričakovana podoba: Tako je v mladosti izgledal hrvaški zvezdnik
24ur.com V množici, ki je pozdravila novega papeža, tudi pevec Harry Styles
24ur.com Znani Slovenci se spominjajo dni, ko so še sami gulili šolske klopi
Moskisvet.com Nekdanja striptizeta: "Imam fotografije golega princa Harryja!"
24ur.com Zaključil se je 18. Panč
24ur.com Leonardo DiCaprio in Gigi Hadid 'se spoznavata'
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ecoliqua
24. 05. 2026 08.18
Itak da je vse laż. Čez 100 let bodo samo malo u ni verjeli v razne izmišljene bogove.
Odgovori
-2
0 2
theZ
24. 05. 2026 08.34
Slaboumni tudi ne preberejo članka.
Odgovori
+1
1 0
jablan
24. 05. 2026 08.16
Vatikan je itak prevara ne kot vera ampak istitucija
Odgovori
-1
1 2
gggg1
24. 05. 2026 08.37
Preberi članek do konca. Koledar izdaja fotograf in nima nobene povezave z Vatikanom.
Odgovori
0 0
tornadotex
24. 05. 2026 08.11
Tudi razne starlete in manekenke se za denar poslikajo z vseh kotov in na koncu končajo slike po dvomljivih straneh...
Odgovori
-1
1 2
jablan
24. 05. 2026 08.17
Hvala bogu so vsaj za pogkedat mogoce bi moral vatikan z nunami začet
Odgovori
+0
1 1
AshBurton
24. 05. 2026 08.22
In zaradi tega je to dejanje cerkve opraviceno???Niti sanje se nam ne kaksno sranje se dogaja v Vatikano oz.rimokatoliski cerkvi...za vse kar vam prodajajo da je dobro ni niti enga dokaza,za vso sranje kjer pa so dokazi pa noben nikoli ne odgovarja!!!
Odgovori
-1
1 2
theZ
24. 05. 2026 08.33
Ash, preberi vsaj članek pred komentiranjem, cerkev /Vatikan nima popolnoma nič s tem koledarjem
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu: Izberite pravo zase
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu: Izberite pravo zase
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
zadovoljna
Portal
Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
vizita
Portal
Bezgovega sirupa ne pripravljamo le zaradi okusa: to so njegovi učinki na telo
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Tako se lahko zaščitite pred stresom
cekin
Portal
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
moskisvet
Portal
Izvedela, kaj je njen partner počel dan pred poroko
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
dominvrt
Portal
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
okusno
Portal
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
voyo
Portal
Kotlina
Delovna akcija
Delovna akcija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Dosje Jarak
Dosje Jarak
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725