'Vatikanska prevara': lažni duhovniki na priljubljenem koledarju

Že več kot dve desetletji je eden najbolj priljubljenih rimskih spominkov koledar s fotografijami privlačnih mladih duhovnikov. In večino let je na prvi strani slika danes 39-letnega Giovannija Galizia. Mlad in s skrivnostnim nasmeškom zre v objektiv pred cerkvijo v domačem Palermu. Pravzaprav premlad. Izkazalo se je namreč, da je bil v času fotografiranja star komaj 17 let in da si je takrat tudi edinkrat v življenju nadel talar.

Giovani Galizia s svojo fotografijo FOTO: AP

Giovanni Galizia nikoli ni bil duhovnik. Prav tako kot večina ostalih fantov s črnobelih fotografij, je razkrila La Repubblica. "Star sem bil 17 let. Bil sem v Palermu, od koder prihajam, ko so me vprašali, če bi želel sodelovati pri tem projektu. Odgovoril sem: da, vsekakor. In potem sem se kar naenkrat znašel pred cerkvijo v središču Palerma oblečen v duhovnika," je pripovedoval v pogovoru z AP. "Bilo je zabavno. Ampak resnica je, da je nasmešek, ki se zdi rahlo skrivnosten, v resnici nasmešek fanta, ki mu je nerodno. Prijatelji so se mi na glas smejali, ker sem bil oblečen v duhovnika."

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Koledar s privlačnimi duhovniki AP

Koledar s privlačnimi duhovniki AP

Koledar s privlačnimi duhovniki AP





Galizia, ki danes dela kot stevard pri eni od španskih letalskih družb, je na anekdoto iz svojega življenja že pozabil, nato pa je zgodba o koledarju s privlačnimi duhovniki, ki bi se moral imenovati koledar z lažnimi duhovniki, nepričakovano usmerila žaromete vanj. Mu je žal? "Zame je bila to igra. Fotografije je posnel prijatelj, ki je z njimi zagotovo zaslužil, a to mi je všeč. Zame je bila to igra in tako bo ostalo. Zaradi tega imam priložnost, da se pogovarjam z vami, da imam izkušnjo s televizijo. Zabavno je in to je vredno več od denarja," je dejal.

Giovani Galizia FOTO: AP