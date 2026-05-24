'Vatikanska prevara': lažni duhovniki na priljubljenem koledarju

Že več kot dve desetletji je eden najbolj priljubljenih rimskih spominkov koledar s fotografijami privlačnih mladih duhovnikov. In večino let je na prvi strani slika danes 39-letnega Giovannija Galizia. Mlad in s skrivnostnim nasmeškom zre v objektiv pred cerkvijo v domačem Palermu. Pravzaprav premlad. Izkazalo se je namreč, da je bil v času fotografiranja star komaj 17 let in da si je takrat tudi edinkrat v življenju nadel talar.
Giovanni Galizia nikoli ni bil duhovnik. Prav tako kot večina ostalih fantov s črnobelih fotografij, je razkrila La Repubblica.
"Star sem bil 17 let. Bil sem v Palermu, od koder prihajam, ko so me vprašali, če bi želel sodelovati pri tem projektu. Odgovoril sem: da, vsekakor. In potem sem se kar naenkrat znašel pred cerkvijo v središču Palerma oblečen v duhovnika," je pripovedoval v pogovoru z AP. "Bilo je zabavno. Ampak resnica je, da je nasmešek, ki se zdi rahlo skrivnosten, v resnici nasmešek fanta, ki mu je nerodno. Prijatelji so se mi na glas smejali, ker sem bil oblečen v duhovnika."
Galizia, ki danes dela kot stevard pri eni od španskih letalskih družb, je na anekdoto iz svojega življenja že pozabil, nato pa je zgodba o koledarju s privlačnimi duhovniki, ki bi se moral imenovati koledar z lažnimi duhovniki, nepričakovano usmerila žaromete vanj. Mu je žal?
"Zame je bila to igra. Fotografije je posnel prijatelj, ki je z njimi zagotovo zaslužil, a to mi je všeč. Zame je bila to igra in tako bo ostalo. Zaradi tega imam priložnost, da se pogovarjam z vami, da imam izkušnjo s televizijo. Zabavno je in to je vredno več od denarja," je dejal.
Prijatelj je fotograf Piero Pazzi, ki je poleg duhovnikov v priljubljenem koledarju, ki prav tako leto za letom doživlja ponatise, ovekovečil tudi beneške gondoljerje. V knjigi pa beneške mačke. Je namreč znan ljubitelj mačk in zbiralec vsega, kar je z njimi povezano, v Budimpešti in Kotorju pa je odprl tudi mačkam posvečena muzeja.
Koledar za leto 2027 se že prodaja in Pazzi pravi, da je vsaj tretjina portretirancev tudi v resnici duhovnikov. S prve strani ene od edicij pa se znova smehlja najstnik Giovanni Galizia.
Koledar nima nobene uradne povezave z Vatikanom, ki zadeve tudi ni želel komentirati.
