Prišle na botoks, pristale v bolnišnici

Pacientki, stari 46 in 26 let, se od četrtka zdravita na Kliniki za infekcijske bolezni Kliničnega centra Črne gore (KCCG), še ena pa je zdravniško pomoč poiskala v petek, potem ko jim je domnevna kozmetičarka vbrizgala izdelek, podoben botoksu, poročajo Vijesti.

Po neuradno potrjenih informacijah je njuno stanje stabilno, čeprav sta bili na kliniko sprejeti s hudimi simptomi zastrupitve z botulinom – toksinom, ki ga sicer v odobrenih koncentracijah vsebujejo pripravki botoksa.

Črnogorska policija je danes zjutraj sporočila, da je zaradi suma storitve hudih kaznivih dejanj zoper zdravje ljudi v povezavi s šarlatanstvom na škodo treh oškodovank prijela ukrajinsko državljanko. Še en moški, državljan Črne gore, pa je bil aretiran zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene trgovine, proizvodnje in prodaje škodljivih izdelkov.

Po informacijah portala Vijesti je on priskrbel serijo spornega botoksa, ki ga je ona aplicirala pacientkam, zaradi česar so pristale na Kliniki za infekcijske bolezni.

Policisti so javnost ob tem pozvali k previdnosti pri izbiri izvajalcev kozmetičnih in drugih storitev – pri čemer so svetovali, naj se te storitve opravljajo v registriranih in zakonitih ustanovah ter naj posebno pozornost namenijo ustreznosti uporabljenih izdelkov.