'Včasih sem ga vozil v službo, zdaj mu izbiram krsto'

Upokojeni vojaški policist in vojni veteran je sejal smrt v domu upokojencev v Daruvarju. Nekateri zaposleni so se uspeli skriti pod posteljo ali pobegniti čez okno, to pa ni uspelo 36-letnemu Damirju. Njegova prerana smrt pa je povsem uničila njegovo družino, piše 24sata.hr. Damir je bil ravno na dvotedenskem dopustu in je tistega usodnega dne začenjal službo. A moral bi delati popoldne, ne zjutraj, izmeno je namreč zamenjal s sodelavko."Jaz sem ga tja odpeljal in poglejte, kaj se je zgodilo. To je bil njegov prvi dan nazaj v službi, to je človek, ki ne bi niti mravlje pohodil," je v solzah dejal njegov oče. "Nikoli se ni poročil, ni imel otrok. Kaj naj še povem, moja žena je v šoku," je povedal in dodal, da je Damir živel z njima v družinski hiši. "Včasih sem sina vozil v službo, zdaj pa mu moram izbrati krsto."

Zaradi šoka in žalosti več niti ni mogel govoriti. O Damirju pa imajo v Daruvarju vsi samo besede hvale. Kot pravijo, je bil resnično priden fant, vedno pripravljen priskočiti na pomoč in prijeti za delo. Odličen in skrben kot cela njegova družina, pravijo. Zakaj prav on, se sprašujejo njegovi prijatelji, a Damirja jim zdaj ne more nihče vrniti nazaj. "Zlo je zmagalo. To je velika tragedija in naj se ve, da je umrl eden najboljših ljudi v mestu. Umrli so povsem nemočni ljudje, ki niso nikomur ničesar slabega naredili," so poudarjali. In kot pravijo, se morajo vsi spominjati Damirja in vseh žrtev, "morilec pa si zasluži pozabo". V žalost so zaviti tudi v domu upokojencev, kjer se je zgodila tragedija. Nihče od zaposlenih ni želel dati izjave za medije, le hči lastnice je dejala, da je trenutno njihova prioriteta skrb za preostale stanovalce doma.

'Zaslišali smo strele, a nismo vedeli, kaj se dogaja' Kot je 24sata.hr izvedel od urada za socialno varstvo, ni nihče od stanovalcev v domu pravzaprav imel nastanitvene pogodbe, niti mati osumljenca. Kot je povedal bližnji sosed, je tam prej stanovala starejša gospa, kasneje pa so v isti hiši naredili dom za ostarele. Sosed je dodal, da je osumljenec dejal, da je prišel plačat mamino bivanje, a je to bila le izmišljotina. "Ima slabo hišo v Daruvarju. Ta človek, čeprav je imel dobro plačo in ima dobro pokojnino, v življenju ni naredil ničesar," je pojasnil. Kot se govori po mestu, naj ne bi redno plačeval bivanja v domu, zato so mu rekli, da njegova mati tam več ne bo mogla bivati.