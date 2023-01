Včerajšnje novice, jutrišnji svinčniki

Pisanje, risanje, skiciranje – svinčniki so pomembno orodje za šolarje in različne poklice po vsem svetu. Po podatkih Združenih narodov za njihovo izdelavo vsako leto posekajo več kot osem milijonov dreves. Uničevanju pljuč našega planeta moramo narediti konec, so odločeni v kenijskem podjetju MOMO Pencils s sedežem v mestu Athi River, nedaleč od kenijske prestolnice. Rešitev pa so našli v odsluženih časopisih.

Podjetje vodita brata Mahamud in Rashid Omari. Surovine, časopisi in lepilo so domačega izvora, grafit pa uvažata. "Samo v Keniji letno pade 82.000 dreves za izdelavo svinčnikov. Mi pa ponujamo alternativo in omogočamo, da ljudje namesto lesenega svinčnika uporabijo časopisnega," poudarja Mahamud.

Postopek izdelave se začne s kupom starih časopisov. Najprej jih razrežejo na primerno velike trake, nanje nato prilepijo grafit, vse skupaj pa zatem roma v poseben valjar, ki jih stisne v pravo obliko in spremeni v svinčnike. Sledi tridnevno nastavljanje soncu, da se posušijo. Zadnji korak do nastanka pisala je pot skozi kompresor, nato pa jih le še ošilijo in zapakirajo.