Tujina

Vdova Charlieja Kirka v prvem javnem nagovoru: Moj krik bo postal bojni krik

Phoenix, 13. 09. 2025 07.22 | Posodobljeno pred 8 minutami

Po smrti Charlieja Kirka je njegova vdova s solzami v očeh prvič nagovorila javnost. Zahvalila se je reševalcem, ki so poskušali rešiti življenje njenega moža, citirala je verze iz Svetega pisma ter spregovorila o ljubezni desničarskega aktivista do ameriškega predsednika Donalda Trumpa, podpredsednika JD Vancea, ZDA in njunih dveh otrok.

"Gospod predsednik, moj mož vas je imel rad. In vedel je, da ste tudi vi imeli radi njega. A Charlie je imel najbolj od vsega rad svoje otroke in mene. Vsak dan je poskrbel, da sem to vedela," je v prenosu v živo s solzami v očeh dejala 36-letna vdova desničarskega aktivista Charlieja Kirka.

Erika Kirk
Erika Kirk FOTO: Profimedia

Erika Kirk je v prenosu v živo stala ob stolu, ki ga je njen pokojni mož uporabljal med snemanjem svojih podcastov, poroča BBC. Prenos se je pričel z nekaj minutami tišine, nato pa je 36-letnica spregovorila o moževi ljubezni do ZDA, predsednika Donalda Trumpa ter podpredsednika JD Vancea, ki se je z ženo Usho, ki sta krsto s Kirkom pospremila nazaj v Arizono.

Zahvalila se je tudi reševalcem in moževemu osebju, ki so ga po streljanju na univerzitetnem kampusu v Utahu skušali rešiti. "Glas mojega moža bo ostal," je ob tem obljubila ter zlonamernežem dejala: "Pojma nimate, kakšen ogenj ste zanetili v meni. Kriki te vdove bodo odmevali po svetu in postali bojni kriki."

Preberi še Znana identiteta osumljenca: 22-letnik iz Utaha

Nekdanja miss Arizone in otroka naj bi bili v občinstvu na kampusu, ko je bil Charlie Kirk ustreljen. Moža je spoznala leta 2008, zaročila pa sta se leta 2020 in leto dni kasneje tudi poročila. 36-letnica trenutno opravlja doktorat iz biblijskih študij, začela je tudi program duhovniške službe, vodi pa tudi podkast Midweek Rise Up. Ob tem je Kirkova tudi igralka in manekenja, ki ima svojo linijo oblačil.

Ameriške oblasti so v petek aretirale 22-letnega osumljenca za njegov umor, ki naj bi bil Tyler Robinson. Novico o njegovem prijetju je sporočil kar ameriški predsednik, ki sprva podrobnosti ni želel razkriti, češ da bodo to storili tekom dneva, a se je nato vseeno razgovoril. Najprej je povedal, da ga je prijavil nekdo od bližnjih, nato pa še, da gre za njegovega očeta.

Preberi še Skrušeni Vance ob Kirkovi krsti: Bil je moj pravi prijatelj

31-letni Kirk je veljal za kontroverzno osebnost v ameriškem političnem diskurzu, ki pa so ga številni videli kot prihodnost ameriškega konzervativizma. Kot poročajo tuji mediji, je bil velik zagovornik pravice do orožja, odločno je nasprotoval splavu, nasprotoval je pravicam transspolnih oseb ter širil lažne informacije o covidu-19. Njegovi pogledi so bili na univerzitetnih kampusih, kjer je organiziral velike dogodke, polarizirani, njegovi provokativni govori pa so privabljali množice tako nasprotnikov kot tudi številnih podpornikov.

