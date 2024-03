Vdova Navalnega pozvala k protestu na dan volitev: 'Opoldne proti Putinu'

Dejala je, da bi morali na protest priti vsi hkrati na "preprost in varen način", ker bi to omogočilo somišljenikom, da "vidijo, da nas je veliko in da smo močni". Ljudje lahko nato glasujejo za katerega koli kandidata razen za Putina, uničijo glasovnico ali z velikimi črkami na njo napišejo "Navalni".

"Dan volitev moramo izkoristiti za to, da pokažemo, da obstajamo in da nas je res veliko," je nagovorila državljane Rusije v videosporočilu. Aleksej Navalni je namreč 16. februarja nenadno umrl v ruski kazenski koloniji, njegova vdova pa za smrt krivi ruskega predsednika, piše BBC.

Njen poziv k protestu je dobil celo svoje ime "Opoldne proti Putinu". Zamisel sicer ni njena, dva tedna pred svojo smrtjo je to idejo v javnosti razširil prav Navalni. Slednji, ki je četudi v zaporu, še naprej ostal prisoten na družbenih omrežjih prek sporočil, ki so jih objavljali njegovi odvetniki, je na X zapisal, da lahko protest na dan volitev postane "vseruska protestna akcija ... dostopna vsem in povsod". "V njem bodo sodelovali milijoni ljudi in na desetine milijonov bo temu priča," je zapisal Navalni.

Navalni je sicer želel tudi sam v preteklosti kandidirati, leta 2018, vendar zaradi obsodbe zaradi poneverbe ni mogel. Umrl je med prestajanjem dolgotrajne zaporne kazni zaradi politično motiviranih obtožb. Kremelj sicer trdi, da je 47-letnik umrl naravne smrti, vendar so njegovi podporniki in tudi številni tuji voditelji za njegovo usodo obtožili ruskega predsednika. Navalna je kmalu po njegovi smrti stopila v središče političnega dogajanja, od takrat je že nagovorila Evropski parlament in se pogovarjala z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom.