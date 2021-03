Vdrl v trafiko, z bencinom polil prodajalko in jo zažgal

Dunaj je malo pred poldnevom pretresel grozljiv napad: 47-letni osumljenec je vdrl v eno od trafik in z bencinom polil 35-letno prodajalko ter jo zažgal, nato pa s kraja pobegnil. Žrtev, neuradno gre za njegovo bivšo partnerico, je v ognju stekla na ulico, kjer so po naključju ravno pripeljali reševalci, ki so ogenj zadušili z odejami. Ženska je v kritičnem stanju in se zdravi v dunajski bolnišnici, policija pa storilca še išče.

Nedaleč od središča Dunaja, v okrožju Alsergrund, policisti iščejo pobeglega 47-letnika, ki je zažgal 35-letno žensko, domnevno gre za njegovo nekdanjo partnerko. Kot poroča portal Krone.at, se je incident zgodil malo pred poldnevom, ko je osumljenec, gre za avstrijskega državljana, vdrl v trafiko, kjer je delala žrtev, jo polil z bencinom in zažgal. Petintridesetletnica je v plamenih zbežala na ulico, kjer je v tistem trenutku mimo slučajno pripeljalo reševalno vozilo. Reševalci so z odejami skušali zadušiti ogenj, kar jim je tudi uspelo, je bila pa žrtev ob tem vseeno huje poškodovana in je bila prepeljana v dunajsko bolnišnico, kjer se bori za življenje. Policija 47-letnika, ki je osumljen poskusa umora, še vedno išče. Motiv za grozljiv napad še ni znan, še poročajo avstrijski mediji.