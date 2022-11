Vdrla sta v safari park in streljala na živali, zaradi krivolova pred sodnika

Mathieu Godard in Jeremiah Mathias-Polson sta desetega novembra zvečer prebila oviro v parku Omega v Quebecu. Varnostnik je opazil, da je vozilo nezakonito vstopilo v park in o dogodku takoj obvestil policijo. Nekaj trenutkov kasneje je varnostnik zaslišal streljanje.

"Policija je hitro prispela in locirala ter prestregla vozilo. Oba moška so aretirali. Policisti so v vozilu našli štiri trupla živali," je za Canadian Press povedal tiskovni predstavnik policije province Marc Tessier. Policisti so iz vozila zasegli tudi strelno orožje.