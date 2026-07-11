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Vdrli skozi okno, ga onesposobili s paralizatorjem, rešili talko

Berlin, 11. 07. 2026 11.27 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
Ne.M. STA
Policija rešila talko iz supermarketa v Berlinu

Nemška policija je dopoldne rešila žensko, ki jo je moški več kot 11 ur zadrževal kot talko v enem od supermarketov v Berlinu. Osumljenca so med posredovanjem obvladali in prijeli, poročajo nemški mediji.

Po navedbah policije je moški žensko za talko zajel v petek nekaj po 22. uri v supermarketu v berlinski četrti Marienfelde.

Policija je okoli trgovine sprožila obsežno akcijo, danes dopoldne pa je talko rešila. "Storilec je bil obvladan, talka pa rešena," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil tiskovni predstavnik policije.

Kot poroča časnik Bild, so posebne policijske enote skozi strešno okno vdrle v trgovino in obvladale osumljenca. Onesposobili naj bi ga z električnim paralizatorjem.

Eden od zaposlenih je novinarjem po poročanju dpa povedal, da je tik pred zaprtjem trgovine moški v trgovini izvlekel velik nož. Večini zaposlenih, ki so bili v trgovini, je uspelo pobegniti, ni pa to uspelo zaposleni na blagajni, ki jo je napadalec zajel za talko. Po njegovih besedah je bila "preprosto ob nepravem času na nepravem mestu".

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nova pot
11. 07. 2026 12.41
V Nemčiji se zadnje čase kar dogaja.
Odgovori
0 0
Buča hokaido
11. 07. 2026 12.19
Torej je v Nemčiji enako kot pri nas? Nobene identitete, nobenih imen?
Odgovori
-1
1 2
Ici
11. 07. 2026 11.57
Zagotovo storilec ni migrant in dejanje, ki ga je storil, ni terorizem. V nadaljnih zapisih ne bo najti ne fotografije storilca in ne imena in priimka. Klasika.
Odgovori
+7
9 2
brezveze13
11. 07. 2026 11.50
PRI NAS PA ZAPREJO OBMOČJE AVTOCESTE IN SAMO AVTOCESTO OD LJUBLJANE DO GROSUPLJA DA LAHKO ČLOVEK V MIRU NAREDI SAMOMOR
Odgovori
+2
4 2
travc
11. 07. 2026 11.47
Kolikor ni imena se ve.kdo je bil.
Odgovori
+6
7 1
luckyss.1
11. 07. 2026 11.36
Inžinir in doktor.
Odgovori
+7
11 4
jedupančpil
11. 07. 2026 12.05
ciciban
Odgovori
+0
1 1
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