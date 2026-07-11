Vdrli skozi okno, ga onesposobili s paralizatorjem, rešili talko

Po navedbah policije je moški žensko za talko zajel v petek nekaj po 22. uri v supermarketu v berlinski četrti Marienfelde.

Policija je okoli trgovine sprožila obsežno akcijo, danes dopoldne pa je talko rešila. "Storilec je bil obvladan, talka pa rešena," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil tiskovni predstavnik policije.