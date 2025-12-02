Vdrli v 120.000 varnostnih kamer in posnetke prodali za objavo na spletu

Četverica naj bi izkoristila ranljivost kamer in enostavna gesla, ki so jih nastavili uporabniki kamer, posnetke, ki so prikazovali neeksplicitne spolne situacije in neupravičeno goloto, pa so nato prodajali za objavo na eni od tujih spletnih strani.

Osumljena četverica je sicer delovala nepovezano, osebe torej med seboj niso sodelovale. Eden od osumljencev naj bi vdrl v 63.000 kamer, 545 videoposnetkov s sporno vsebino pa naj bi prodal za dobrih 10.500 evrov. Drugi pa je vdrl v sistem 70.000 kamer in nato prodal skoraj 650 videoposnetkov.

Policija si sedaj prizadeva, da bi spletno stran, na kateri so objavljali posnetke, blokirali. Medtem so aretirali tudi tri osebe, ki so osumljene, da so z omenjene strani gradivo kupovale.

Vodja kibernetske preiskave pri južnokorejski policiji Park Woo-hyun je za BBC dejal, da vdor v sisteme varnostnih kamer in objavljanje posnetkov žrtvam povzroča ogromno trpljenja. Kot resni kaznivi dejanji zato obravnavajo tudi ogled in posedovanje takega videomateriala.