Vdrli v 120.000 varnostnih kamer in posnetke prodali za objavo na spletu

Seul, 02. 12. 2025 15.42 | Posodobljeno pred 1 uro

V Južni Koreji so aretirali štiri osebe, ki naj bi vdrle v več kot 120.000 videokamer, ki so bile nameščene v stanovanjih, barih, telovadnicah in celo ginekoloških ambulantah. Videomaterial so nato v zameno za denar prodali in objavili na spletni strani.

Kamere so bile nameščene v javnih in zasebnih prostorih.
Kamere so bile nameščene v javnih in zasebnih prostorih. FOTO: Shutterstock

Četverica naj bi izkoristila ranljivost kamer in enostavna gesla, ki so jih nastavili uporabniki kamer, posnetke, ki so prikazovali neeksplicitne spolne situacije in neupravičeno goloto, pa so nato prodajali za objavo na eni od tujih spletnih strani.

Osumljena četverica je sicer delovala nepovezano, osebe torej med seboj niso sodelovale. Eden od osumljencev naj bi vdrl v 63.000 kamer, 545 videoposnetkov s sporno vsebino pa naj bi prodal za dobrih 10.500 evrov. Drugi pa je vdrl v sistem 70.000 kamer in nato prodal skoraj 650 videoposnetkov.

Policija si sedaj prizadeva, da bi spletno stran, na kateri so objavljali posnetke, blokirali. Medtem so aretirali tudi tri osebe, ki so osumljene, da so z omenjene strani gradivo kupovale.

Vodja kibernetske preiskave pri južnokorejski policiji Park Woo-hyun je za BBC dejal, da vdor v sisteme varnostnih kamer in objavljanje posnetkov žrtvam povzroča ogromno trpljenja. Kot resni kaznivi dejanji zato obravnavajo tudi ogled in posedovanje takega videomateriala.

Južna Koreja varnostne kamere vdor v sistem prodaja posnetkov spletna stran
rdeca lula
02. 12. 2025 17.26
to se dogaja tudi z vami, ki brez kamere še spite ne več...srečo imate samo to, da ste nepomembni
but_the_ppl_are_retarded
02. 12. 2025 17.15
Edina sreča, da nam kar z vladnih serverjev snemajo podatke dol...
Killing of Hind Rajab
02. 12. 2025 16.55
+2
toliko za tiste ki krulijo kako je vse varno...vključno s karticami za plačila...
bandit1
02. 12. 2025 17.13
Če re prek spleta je vse varno, sploh pa v "oblaku" Cinizem.
