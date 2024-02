Vdrli v palačo, ustrelili vladarja, njegovo ženo pa ugrabili

Oboroženi in zamaskirani neznanci so vdrli v palačo nigerijskega monarha in vladarja zvezne države Kwara, Seguna Aremuja, ga ustrelili in ugrabili njegovo ženo. V tej afriški državi to sicer ni nenavadno, ugrabitve, pa tudi umori so kar redni, večkrat so žrtve tudi monarhi in plemiči.