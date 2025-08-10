Vdrli v studio izraelskega Big Brotherja: 'Ven iz Gaze!'

Izraelski mirovni aktivisti, ki nasprotujejo širitvi ofenzive v Gazi, so v soboto zvečer zmotili televizijsko oddajo, ki je potekala v živo. Nekaj mladih v belih majicah z napisom, ki je pozival k odhodu iz palestinske enklave, je med predvajanjem priljubljene oddaje Big Brother vdrlo na oder ter protestno sedlo na tla.

Varnostniki so hitro prevzeli nadzor nad situacijo, voditelj Guy Zu-Aretz pa je dejal, da je vse v redu, poroča Jerusalem Post. Oddaja se je nemoteno nadaljevala, kamere so bile usmerjene v udeležence, protestnike pa so odstranili z odra, dodajajo.

Odgovornost za protest je prevzela organizacija Standing Together, ki se zavzema za mir med Izraelci in Palestinci. "Medtem ko puščamo umirati talce, medtem ko samo uro stran od studia zaradi lakote v Gazi umirajo otroci, mediji ljudem ne povedo, kaj se dogaja, ter predvajajo oddaje, kot da se nič ni zgodilo," so sporočili.

Na ulice Tel Aviva več deset tisoč ljudi

Nezadovoljstvo v Izraelu tudi sicer narašča. V Tel Avivu je v soboto na tisoče ljudi protestiralo proti načrtu vlade premierja Benjamina Netanjahuja o širitvi ofenzive v Gazi ter zavzetju mesta Gaza. O tem bo danes na izrednem zasedanju razpravljal tudi Varnostni svet ZN. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je na ulicah Tel Aviva zbralo več deset tisoč ljudi, nekateri so omenjali celo številko 100.000.

Demonstranti so nosili slike talcev, ki so še vedno v ujetništvu Hamasa, ter vlado pozivali, naj doseže njihovo izpustitev. Od 251 talcev, zajetih po napadu Hamasa na Izrael oktobra 2023, naj bi jih bilo v Gazi še 49, od tega naj bi jih bilo 27 že mrtvih.

Vse glasnejše kritike tudi po svetu

Izraelski varnostni kabinet je v petek podprl načrt premierja Netanjahuja o širitvi ofenzive in zavzetju mesta Gaza. Načrt je naletel na kritike izraelske opozicije in obsodbe po svetu. ZN so opozorili, da bi imelo popolno vojaško zavzetje Gaze katastrofalne posledice tako za palestinske civiliste kot za izraelske talce v Gazi. O razmerah bo danes na izrednem zasedanju razpravljal tudi Varnostni svet ZN. Predlog za zasedanje so dale evropske članice Varnostnega sveta, tudi Slovenija, podprle so ga vse članice razen ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.

