Vdrli v studio izraelskega Big Brotherja: 'Ven iz Gaze!'

Varnostniki so hitro prevzeli nadzor nad situacijo, voditelj Guy Zu-Aretz pa je dejal, da je vse v redu, poroča Jerusalem Post.
Oddaja se je nemoteno nadaljevala, kamere so bile usmerjene v udeležence, protestnike pa so odstranili z odra, dodajajo.
Odgovornost za protest je prevzela organizacija Standing Together, ki se zavzema za mir med Izraelci in Palestinci. "Medtem ko puščamo umirati talce, medtem ko samo uro stran od studia zaradi lakote v Gazi umirajo otroci, mediji ljudem ne povedo, kaj se dogaja, ter predvajajo oddaje, kot da se nič ni zgodilo," so sporočili.
Na ulice Tel Aviva več deset tisoč ljudi
Nezadovoljstvo v Izraelu tudi sicer narašča. V Tel Avivu je v soboto na tisoče ljudi protestiralo proti načrtu vlade premierja Benjamina Netanjahuja o širitvi ofenzive v Gazi ter zavzetju mesta Gaza. O tem bo danes na izrednem zasedanju razpravljal tudi Varnostni svet ZN.
Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je na ulicah Tel Aviva zbralo več deset tisoč ljudi, nekateri so omenjali celo številko 100.000.
- FOTO: AP
Demonstranti so nosili slike talcev, ki so še vedno v ujetništvu Hamasa, ter vlado pozivali, naj doseže njihovo izpustitev.
Od 251 talcev, zajetih po napadu Hamasa na Izrael oktobra 2023, naj bi jih bilo v Gazi še 49, od tega naj bi jih bilo 27 že mrtvih.
Vse glasnejše kritike tudi po svetu
Izraelski varnostni kabinet je v petek podprl načrt premierja Netanjahuja o širitvi ofenzive in zavzetju mesta Gaza. Načrt je naletel na kritike izraelske opozicije in obsodbe po svetu.
ZN so opozorili, da bi imelo popolno vojaško zavzetje Gaze katastrofalne posledice tako za palestinske civiliste kot za izraelske talce v Gazi.
O razmerah bo danes na izrednem zasedanju razpravljal tudi Varnostni svet ZN. Predlog za zasedanje so dale evropske članice Varnostnega sveta, tudi Slovenija, podprle so ga vse članice razen ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.
Otroci umirajo zaradi lakote
V Gazi je zaradi lakote in z njo povezanih težav umrlo že 100 otrok, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile palestinske zdravstvene oblasti. Samo v soboto je v bolnišnicah v enklavi zaradi podhranjenosti umrlo pet ljudi, od tega dva otroka.
Skupno je po podatkih lokalnih oblasti zaradi podhranjenosti v Gazi od začetka izraelske vojaške ofenzive umrlo 210 ljudi.
Po podatkih humanitarnih organizacij se je število smrti zaradi lakote povečalo od julija, potem ko so mesece pred tem veljale stroge omejitve dovoza humanitarne pomoči, ki jih je uvedel Izrael, med začetkom marca in 19. majem pa pomoč sploh ni prihajala.
Tudi trenutne dobave so po ocenah humanitarcev omejene in nezadostne. Izraelske oblasti navajajo, da so od 3. do 9. avgusta omogočile dostop 1900 tovornjakom s pomočjo, to je povprečno 270 na dan. Humanitarne skupine pa ocenjujejo, da bi dnevno za zagotovitev osnovnih potreb potrebovali najmanj 600 tovornjakov pomoči.