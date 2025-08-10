Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Vdrli v studio izraelskega Big Brotherja: 'Ven iz Gaze!'

Tel Aviv, 10. 08. 2025 13.12 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
T.H.
Komentarji
0

Izraelski mirovni aktivisti, ki nasprotujejo širitvi ofenzive v Gazi, so v soboto zvečer zmotili televizijsko oddajo, ki je potekala v živo. Nekaj mladih v belih majicah z napisom, ki je pozival k odhodu iz palestinske enklave, je med predvajanjem priljubljene oddaje Big Brother vdrlo na oder ter protestno sedlo na tla.

Varnostniki so hitro prevzeli nadzor nad situacijo, voditelj Guy Zu-Aretz pa je dejal, da je vse v redu, poroča Jerusalem Post.

Oddaja se je nemoteno nadaljevala, kamere so bile usmerjene v udeležence, protestnike pa so odstranili z odra, dodajajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odgovornost za protest je prevzela organizacija Standing Together, ki se zavzema za mir med Izraelci in Palestinci. "Medtem ko puščamo umirati talce, medtem ko samo uro stran od studia zaradi lakote v Gazi umirajo otroci, mediji ljudem ne povedo, kaj se dogaja, ter predvajajo oddaje, kot da se nič ni zgodilo," so sporočili.

Na ulice Tel Aviva več deset tisoč ljudi

Nezadovoljstvo v Izraelu tudi sicer narašča. V Tel Avivu je v soboto na tisoče ljudi protestiralo proti načrtu vlade premierja Benjamina Netanjahuja o širitvi ofenzive v Gazi ter zavzetju mesta Gaza. O tem bo danes na izrednem zasedanju razpravljal tudi Varnostni svet ZN.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je na ulicah Tel Aviva zbralo več deset tisoč ljudi, nekateri so omenjali celo številko 100.000.

Demonstranti so nosili slike talcev, ki so še vedno v ujetništvu Hamasa, ter vlado pozivali, naj doseže njihovo izpustitev.

Od 251 talcev, zajetih po napadu Hamasa na Izrael oktobra 2023, naj bi jih bilo v Gazi še 49, od tega naj bi jih bilo 27 že mrtvih.

Vse glasnejše kritike tudi po svetu

Izraelski varnostni kabinet je v petek podprl načrt premierja Netanjahuja o širitvi ofenzive in zavzetju mesta Gaza. Načrt je naletel na kritike izraelske opozicije in obsodbe po svetu.

ZN so opozorili, da bi imelo popolno vojaško zavzetje Gaze katastrofalne posledice tako za palestinske civiliste kot za izraelske talce v Gazi.

O razmerah bo danes na izrednem zasedanju razpravljal tudi Varnostni svet ZN. Predlog za zasedanje so dale evropske članice Varnostnega sveta, tudi Slovenija, podprle so ga vse članice razen ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.

Otroci umirajo zaradi lakote

V Gazi je zaradi lakote in z njo povezanih težav umrlo že 100 otrok, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile palestinske zdravstvene oblasti. Samo v soboto je v bolnišnicah v enklavi zaradi podhranjenosti umrlo pet ljudi, od tega dva otroka.

Skupno je po podatkih lokalnih oblasti zaradi podhranjenosti v Gazi od začetka izraelske vojaške ofenzive umrlo 210 ljudi.

Po podatkih humanitarnih organizacij se je število smrti zaradi lakote povečalo od julija, potem ko so mesece pred tem veljale stroge omejitve dovoza humanitarne pomoči, ki jih je uvedel Izrael, med začetkom marca in 19. majem pa pomoč sploh ni prihajala.

Tudi trenutne dobave so po ocenah humanitarcev omejene in nezadostne. Izraelske oblasti navajajo, da so od 3. do 9. avgusta omogočile dostop 1900 tovornjakom s pomočjo, to je povprečno 270 na dan. Humanitarne skupine pa ocenjujejo, da bi dnevno za zagotovitev osnovnih potreb potrebovali najmanj 600 tovornjakov pomoči.

 

big brother aktivisti oddaja v živo Izrael Gaza
Naslednji članek

V Rogotinu našli truplo dojenčka: preiskujejo možnost nasilne smrti

SORODNI ČLANKI

Slovenke se po tekmi niso želele rokovati z izraelskimi tekmicami

Kazenska ovadba zoper izraelskega vojaka, ki dopustuje v Sloveniji

Buren telefonski pogovor: Trump naj bi kričal na Netanjahuja

Evakuacija mesta Gaza do 7. oktobra, nato izraelska okupacija?

Netanjahu bi zasedel Gazo in jo predal arabskim silam

Fajonova o ukrepih proti Izraelu: Slovenija orje ledino

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065