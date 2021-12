Vdrli v Twitter račun indijskega premierja in bitcoin razglasili za zakonito plačilno sredstvo

Indijskemu premierju Narendreju Modiju so vdrli v Twitter račun in objavili sporočilo, da je Indija bitcoin sprejela kot zakonito plačilno sredstvo in da ga bo distribuirala vsem državljanom. Tvit je bil hitro tudi izbrisan, iz predsednikovega urada pa so sporočili, da je bil račun ogrožen zelo kratek čas.

V izbrisanem tvitu je bilo navedeno, da je "indijska vlada uradno kupila 500 bitcoinov in da jih bo distribuira vsem prebivalcem države". Indijski premier je reden uporabnik Twitterja, ima več kot 70 milijonov sledilcev, kar je največ med vsemi svetovnimi voditelji. V račun pa so mu tokrat vdrli že drugič. Prvič so mu vdrli lansko leto, kot so v tvitu ljudi pozvali, naj prispevajo denar v lažni sklad za pomoč v boju proti covidu. Tokratni vdor v profil je bil izveden v času, ko se Indija pripravlja, da bo cvetoči posel s kriptovalutami zatrla z novim zakonom. Predvideno bo parlamentu predložen še ta mesec. Modi je prejšnji mesec dejal, da bi kriptovalute lahko "pokvarile našo mladost".