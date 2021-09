Vdrli v zapor v Nigeriji, pobegnilo več kot 200 zapornikov

Do zob oboroženi napadalci so v nedeljo zvečer vdrli v zapor v zvezni državi Kogi, razstrelili ograjo in izpustili 266 zapornikov – skoraj vse, ki so bili v zaporu, so v ponedeljek sporočili nigerijski uradniki. V napadu sta bila ubita vojak in policist, dva stražarja pa sta izginila, je sporočilo notranje ministrstvo.

Francis Enobore, tiskovni predstavnik nigerijske službe za zapore je dejal, da so zapor napadli neznani napadalci, ki so vdrli v poslopje in streljali na stražarje. Enobore je dejal, da je bilo v času napada v priporu najmanj 294 zapornikov, pri čemer je dejal, da jih je bilo 224 v priporu in so čakali na sojenje, 70 pa jih je bilo že obsojenih. 28 zapornikov ni pobegnilo.