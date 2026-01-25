Vdrli v zapor zaradi 22-letnega aktivista

Tamkajšnja policija je sporočila, da so protestniki vdrli na ozemlje londonskega zapora in ga kljub opozorilom niso hoteli zapustiti, poleg tega pa so preprečevali vstop in izstop osebja zapora ter grozili policistom.
Nekaterim protestnikom je po poročanju britanskih medijev uspelo vstopiti na območje, namenjeno osebju, v enem od zaporniških objektov, vendar pa niso uspeli prebiti varnostnih ovir zapora.
Tiskovni predstavnik britanskega ministrstva za pravosodje je dejanje označil za "eskalacijo", ki je povsem nesprejemljiva.
Protest je bil organiziran v podporo 22-letnemu Umerju Khalidu, ki po navedbah skupine Zaporniki za Palestino stavka že več kot dva tedna.
Khalid je eden od peterice, ki v zaporu čakajo na sojenje zaradi domnevnega vdora v oporišče britanskih zračnih sil Brize Norton junija lani in povzročitve škode na dveh letalih v okviru kampanje Palestinske akcije. Vsi obtožbe zanikajo in pozivajo k njihovemu umiku.
