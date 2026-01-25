Naslovnica
Tujina

Vdrli v zapor zaradi 22-letnega aktivista

London, 25. 01. 2026 18.21 pred 18 minutami 1 min branja 10

Avtor:
T.H. STA
Aretacije po vdoru v londonski zapor

Policija je aretirala skupino 86 protestnikov, ki so vdrli na območje zapora Wormwood Scrubs v zahodnem Londonu. Skupina je po navedbah policije v soboto zvečer protestirala v podporo zaprtemu aktivistu prepovedane skupine Palestinska akcija, ki gladovno stavka, in domnevno grozila policiji.

Tamkajšnja policija je sporočila, da so protestniki vdrli na ozemlje londonskega zapora in ga kljub opozorilom niso hoteli zapustiti, poleg tega pa so preprečevali vstop in izstop osebja zapora ter grozili policistom.

Nekaterim protestnikom je po poročanju britanskih medijev uspelo vstopiti na območje, namenjeno osebju, v enem od zaporniških objektov, vendar pa niso uspeli prebiti varnostnih ovir zapora.

Tiskovni predstavnik britanskega ministrstva za pravosodje je dejanje označil za "eskalacijo", ki je povsem nesprejemljiva.

Protest je bil organiziran v podporo 22-letnemu Umerju Khalidu, ki po navedbah skupine Zaporniki za Palestino stavka že več kot dva tedna.

Khalid je eden od peterice, ki v zaporu čakajo na sojenje zaradi domnevnega vdora v oporišče britanskih zračnih sil Brize Norton junija lani in povzročitve škode na dveh letalih v okviru kampanje Palestinske akcije. Vsi obtožbe zanikajo in pozivajo k njihovemu umiku.

london zapor Wormwood Scrubs vdor

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gonisetaubi
25. 01. 2026 18.40
spet nasilni levičarji
Odgovori
0 0
Morgoth
25. 01. 2026 18.38
Keri bedaki😂🤡
Odgovori
0 0
Uroš
25. 01. 2026 18.38
Tu vsak dan pišete o tem, da bi pa napisali kaj o protestih v Iranu, kjer so pobili že preko 30.000 ljudi, pa ne smete?
Odgovori
+1
1 0
nelevnedesen
25. 01. 2026 18.36
Zdaj mu bodo podporo lahko osebno izrazili jutri pri zajtrku.
Odgovori
+0
1 1
Arguss
25. 01. 2026 18.36
Metelkova
Odgovori
+3
3 0
tech
25. 01. 2026 18.32
Namesto da zaprejo morilca otrok Netanyahuja, zapirajo aktiviste, ki opozarjajo.
Odgovori
-5
2 7
sivabrada
25. 01. 2026 18.30
Kjer so lewaki,tam je nered.
Odgovori
+3
6 3
PoldeVeliki
25. 01. 2026 18.29
Zdaj pa vse deportirat v Gazo.
Odgovori
+6
9 3
biggbrader
25. 01. 2026 18.29
Žalostno, kaj je ostalo od Londona.
Odgovori
+4
7 3
bibaleze
