Več 100 podnebnih aktivistov blokira dostop do nemškega premogovnika

Policija naj bi s tem tednom začela odstranjevati protestnike ter visoke stebre iz bambusovih palic, da bi energetskemu podjetju RWE utrli pot do rudnika rjavega premoga, ki se nahaja na tem območju. Nemška vlada potezo smatra za nujno, ker se država trudi zmanjšati odvisnost od ruskega plina in nafte.

Aktivisti, ki zdaj močno nasprotujejo izkopavanju, so upali, da bo vstop okolju prijaznih Zelenih v nemško vlado pred enim letom privedel do boljših odločitev, vendar se to ni zgodilo. Gospodarski minister Robert Habeck in ministrica za gospodarstvo zvezne dežele Severno Porenje - Vestfalija, Mona Neubauer, oba sicer iz vrst Zelenih, sta lani dosegla kompromisni dogovor z družbo RWE, da se postopno opuščanje premoga v regiji pospeši za osem let, pri čemer se je družba strinjala, da bo ohranila pet vasi, načrtovanih za rušenje, in da bo v okviru svojih načrtov za širitev uničila le vas Lützerath. To bo podjetju še vedno omogočilo dostop do okoli 280 milijonov ton premoga.