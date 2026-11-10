Več ameriških letal zapustilo še drugo letalsko oporišče

Več ameriških vojaških letal je v ponedeljek zapustilo še drugo vojaško oporišče v Veliki Britaniji, poroča časnik The Wall Street Journal. Dve ameriški letali za oskrbo z gorivom, ki sta bili nameščeni v oporišču RAF Mildenhall v grofiji Suffolk, sta bili preusmerjeni v Nemčijo. Pozneje so v Nemčijo in na druge lokacije premestili še več drugih tankerjev, ki so bili nameščeni v tej bazi.
Kot poroča časnik, sklicujoč se na ameriške uradnike, so se za to odločili zaradi grožnje iz Irana.
Do tega je prišlo nekaj tednov po tem, ko so ZDA iz oporišča RAF Fairford umaknile svoje bombnike zaradi domnevnega varnostnega incidenta, povezanega z Iranom.
Tiskovni predstavnik britanskega obrambnega ministrstva je za BBC dejal: "Dejavnosti drugih držav praviloma ne komentiramo. Letala in druga sredstva se redno premikajo glede na operativne potrebe."
O umiku so v oddaji BBC Breakfast vprašali tudi britansko ministrico za izobraževanje Lucy Powell. "O tekočih operativnih zadevah seveda ne morem govoriti, lahko pa zagotovim, da varnost naših oporišč jemljemo izjemno resno in bomo vedno ukrepali na podlagi varnostno-obveščevalnih informacij, kadar bo to potrebno," je odgovorila.
Nekdanji svetovalec britanske vlade za nacionalno varnost Lord Ricketts pa je dejal, da gre za oporišče, v katerem so nameščena velika letala za oskrbo z gorivom. "To so seveda velike tarče, letalska oporišča imajo dolge obodne ograje, zato so neizogibno ranljiva," je dodal.
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