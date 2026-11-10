Več ameriških letal zapustilo še drugo letalsko oporišče

Več ameriških vojaških letal je v ponedeljek zapustilo še drugo vojaško oporišče v Veliki Britaniji, poroča časnik The Wall Street Journal. Dve ameriški letali za oskrbo z gorivom, ki sta bili nameščeni v oporišču RAF Mildenhall v grofiji Suffolk, sta bili preusmerjeni v Nemčijo. Pozneje so v Nemčijo in na druge lokacije premestili še več drugih tankerjev, ki so bili nameščeni v tej bazi.

Kot poroča časnik, sklicujoč se na ameriške uradnike, so se za to odločili zaradi grožnje iz Irana.

Do tega je prišlo nekaj tednov po tem, ko so ZDA iz oporišča RAF Fairford umaknile svoje bombnike zaradi domnevnega varnostnega incidenta, povezanega z Iranom.