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Več ameriških letal zapustilo še drugo letalsko oporišče

London, 10. 11. 2026 10.06 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
Ne.M.
Ameriško letalo, RAF Mildenhall

ZDA so iz britanskega vojaškega oporišča RAF Mildenhall premestile več letal za oskrbo z gorivom. Po navedbah ameriških uradnikov gre za odziv na grožnjo iz Irana, britanske oblasti pa poudarjajo, da letala in druga sredstva redno premeščajo glede na operativne potrebe.

Več ameriških vojaških letal je v ponedeljek zapustilo še drugo vojaško oporišče v Veliki Britaniji, poroča časnik The Wall Street Journal. Dve ameriški letali za oskrbo z gorivom, ki sta bili nameščeni v oporišču RAF Mildenhall v grofiji Suffolk, sta bili preusmerjeni v Nemčijo. Pozneje so v Nemčijo in na druge lokacije premestili še več drugih tankerjev, ki so bili nameščeni v tej bazi.

Kot poroča časnik, sklicujoč se na ameriške uradnike, so se za to odločili zaradi grožnje iz Irana.

Do tega je prišlo nekaj tednov po tem, ko so ZDA iz oporišča RAF Fairford umaknile svoje bombnike zaradi domnevnega varnostnega incidenta, povezanega z Iranom.

Preberi še Trump o umiku bombnikov: Bilo je nekaj groženj

Tiskovni predstavnik britanskega obrambnega ministrstva je za BBC dejal: "Dejavnosti drugih držav praviloma ne komentiramo. Letala in druga sredstva se redno premikajo glede na operativne potrebe."

O umiku so v oddaji BBC Breakfast vprašali tudi britansko ministrico za izobraževanje Lucy Powell. "O tekočih operativnih zadevah seveda ne morem govoriti, lahko pa zagotovim, da varnost naših oporišč jemljemo izjemno resno in bomo vedno ukrepali na podlagi varnostno-obveščevalnih informacij, kadar bo to potrebno," je odgovorila.

Nekdanji svetovalec britanske vlade za nacionalno varnost Lord Ricketts pa je dejal, da gre za oporišče, v katerem so nameščena velika letala za oskrbo z gorivom. "To so seveda velike tarče, letalska oporišča imajo dolge obodne ograje, zato so neizogibno ranljiva," je dodal.

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RAF Mildenhall vojaško oporišče zda iran

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KOMENTARJI20

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Animal_Pump
10. 11. 2026 11.50
Tole bo usekalo z Iranom....zaenkrat je bilo dejansko tipanje. Ko bodo Minutemani zacel letat....bo sranje.
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0 0
Tovariš Balki
10. 11. 2026 11.49
Grožnja iz Irana....hmmm...kdo je že koga napadel?...pa to
Odgovori
0 0
kladivo
10. 11. 2026 11.49
Ministrica z izobrazevanje so vprasali zakaj so se umaknali😂 se sreca da niso ministra za kulturo vprasali
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0 0
Vest-naroda
10. 11. 2026 11.31
Trump je že vsaj 17x zmagal v vojni z Iranom, zdaj iz operativnih potreb umika svoja letala iz Velike Britanije - da se pomotoma ne zaleti v njih kakšen iranski dron na poskusnem letu! Janezs mu je že čestital.
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-2
2 4
biggbrader
10. 11. 2026 11.46
A ne umikajo demokrati ?
Odgovori
0 0
JApajaDAja
10. 11. 2026 11.09
kdo riše nemčiji "tarčo na čelo"?
Odgovori
+1
2 1
mr.poper
10. 11. 2026 11.05
deseta zmaga za danalda
Odgovori
+3
5 2
FETS LUCK
10. 11. 2026 11.03
Grožnja svetovnemu miru ni Iran ampak so ZDA in Rusija
Odgovori
-1
7 8
Ayiluss
10. 11. 2026 11.09
Pa Izrael
Odgovori
+0
5 5
Roadkill
10. 11. 2026 11.24
pa GB
Odgovori
+2
3 1
galeon
10. 11. 2026 10.59
Hahaha. Kavbojci bežijo. Pa taka sila se boji Irancev. Ja pametno. Le naj se jih boji. Zato pa upajo sam z raketam letet nad Iranom. Pešaki bi bili že zdavnaj povoženi.
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+0
7 7
bandit1
10. 11. 2026 10.57
Pa bo šla nafta z 100$ na 150$ in čez teden na 200$ in bote imeli današnjo pocenitev.
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+6
6 0
Kimberley Echo
10. 11. 2026 10.51
Grožnja iz Irana, ja? Obeta se nova vojna, manjši spopadi so pa vsak dan na jugu Irana, ker ZDA bombardirajo otok Queshm. Za nadzor v Hormuzu ne potrebuješ 3 letalonosilke, ampak par rušilcev. Skozi Andamansko morje (vzhodni Indijski ocean) pluje proti Iranu letalonosilka Roosevelt, v Iraelu so letala cisterne. Torej kdo zdaj komu grozi? Vsa ta vojna mašinerija, ki se zbira, ni tam za hec. Manevri iranskih sil z balističnimi raketami te dni so zato, ker vedo kaj bo. Pa Iranci so doma, Američani pa 10K km od doma. V Izraelu poteka evakuacija ruske ambasade. Vse to nekaj pove.
Odgovori
+5
7 2
Lark
10. 11. 2026 10.50
Logično, da ne moreš imeti oporišča v islamski republiki britaniji...
Odgovori
+4
8 4
Roadkill
10. 11. 2026 10.40
USA in GB teroristi
Odgovori
+3
10 7
HitriKrtek
10. 11. 2026 10.34
Amerika je AGRESOR! In pravilno je da se Iran brani! ADIJO BIBI IN TRUMP VOJNA ZLOČINCA!
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+3
10 7
Wolfman
10. 11. 2026 11.41
Kaj pa bo z našim Janezom? Namreč Janez je imel ogromne prihodnje plane z Bibijem in vzornikom Donaldom.
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0 0
Dr Dre
10. 11. 2026 10.24
A lahko nekdo OPIŠE GROŽNJO IZ IRANA, ki je bil nelegalno napaden iz strani 🇮🇱 in 🇺🇲.. Kar je EU vzelo čez 100 milijard... Saj je jasno, kateri 2 državi sta GROŽNJA..
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+6
11 5
bibaleze
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