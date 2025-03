Več ameriških republikancev posredno pozvalo k odstopu Zelenskega

"Potrebujemo voditelja, ki se bo lahko dogovarjal z nami, sčasoma tudi z Rusi, in končal to vojno. In če se izkaže, da so osebni ali politični motivi predsednika Zelenskega preveč neskladni s tem, da bi lahko končal spopade v svoji državi, potem mislim, da imamo resen problem," je za ameriško televizijo CNN dejal svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz.

"Ali se mora opogumiti in se vrniti za mizo in se zahvaliti ali pa mora državo voditi nekdo drug, ki bo to storil. Mislim, da morajo to ugotoviti Ukrajinci, toda predsednik Zelenski mora storiti, kar je potrebno," pa je dejal predsednik predstavniškega doma ameriškega kongresa Mike Johnson.