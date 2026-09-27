Več aretiranih v bližini ameriške letalske baze v zahodni Angliji

Whelford je blizu kraljeve letalske baze v Fairfordu, ki jo uporabljajo ameriški bombniki B-1, ki sodelujejo pri napadih na Iran.

Tiskovni predstavnik enote je za agencijo Reuters dejal, da enota "ostaja pozorna in bo sprejela ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti ameriških pripadnikov vojske, civilnega osebja, pogodbenih sodelavcev in njihovih družin".

"Vojaška specializirana enota za odstranjevanje eksplozivnih sredstev trenutno preiskuje več vozil. Lokalno prebivalstvo evakuirajo v bližnji center za prosti čas," so sporočili s policije. "Območje je trenutno zavarovano, vendar želimo ljudi pomiriti, saj menimo, da je dogodek pod nadzorom," so navedli na policiji v Gloucestershireu.