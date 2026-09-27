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Več aretiranih v bližini ameriške letalske baze v zahodni Angliji

Gloucestershire, 27. 09. 2026 10.53 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
M.V.
Letališče Fairford v zahodni Angliji

Britanska policija je sporočila, da je bilo več moških aretiranih zaradi suma, da so poskušali izvesti napade z eksplozivom v bližini letalske baze, ki jo uporabljajo ameriške sile. Pri tem so evakuirali več prebivalcev v bližini baze v Fairfordu.

Whelford je blizu kraljeve letalske baze v Fairfordu, ki jo uporabljajo ameriški bombniki B-1, ki sodelujejo pri napadih na Iran.

Tiskovni predstavnik enote je za agencijo Reuters dejal, da enota "ostaja pozorna in bo sprejela ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti ameriških pripadnikov vojske, civilnega osebja, pogodbenih sodelavcev in njihovih družin".

"Vojaška specializirana enota za odstranjevanje eksplozivnih sredstev trenutno preiskuje več vozil. Lokalno prebivalstvo evakuirajo v bližnji center za prosti čas," so sporočili s policije. "Območje je trenutno zavarovano, vendar želimo ljudi pomiriti, saj menimo, da je dogodek pod nadzorom," so navedli na policiji v Gloucestershireu.

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Posnetki s prizorišča prikazujejo številne pripadnike interventnih služb, očividec pa je za agencijo Reuters povedal, da oboroženi policisti blokirajo dostop do glavnega vhoda v oporišče.

Marca je britanska vlada ameriškim letalskim silam odobrila uporabo oporišča Fairford za izvedbo napadov na iranske raketne položaje, s katerih so napadali ladje v Hormuški ožini. Ob tem je iranska revolucionarna garda izdala opozorilo za vse baze, ki jih ameriška vojska uporablja za napade na cilje v državi.

"Naše oborožene sile so pripravljene varovati Združeno kraljestvo pred kakršnimi koli napadi, bodisi na naših tleh bodisi iz tujine. Združeno kraljestvo je pripravljeno na obrambo 24 ur na dan, vse dni v tednu," je dejal vladni predstavnik.

V zadnjih dneh so se okrepili varnostni ukrepi na številnih letalskih oporiščih v Veliki Britaniji. Viri poročajo, da so lokalni organi pregona na zahtevo ZDA omejili oziroma ustavili promet na številnih cestah, ki vodijo do oporišč, kot so RAF Mildenhall, RAF Fairford in RAF Lakenheath.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
27. 09. 2026 11.35
Žalostno da ne morejo tega Irana sesut !
Odgovori
-1
3 4
za bojši jutri
27. 09. 2026 12.12
Iranu je treba pomagat, da sesuje Ameriko.
Odgovori
-1
1 2
za bojši jutri
27. 09. 2026 12.13
Iranu je treba pomagat, da sesuje USA
Odgovori
-1
1 2
ptuj.si
27. 09. 2026 12.19
Iranu pomagata dve velesili Kitajska in Rusija, potem še S. Koreja,in veliko drugih držav.
Odgovori
+1
1 0
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