Več borcem istočasno eksplodirali pozivniki, ranjen tudi iranski veleposlanik

V Libanonu in določenih delih Sirije je skoraj istočasno eksplodiralo več sto pozivnikov, pri čemer so bili ranjeni člani militantne skupine Hezbolah, iranski veleposlanik in več deset drugih ljudi. Uradniki so seveda s prstom pokazali na Izrael, saj da je šlo za prefinjen napad na daljavo. Ubitih naj bi bilo osem ljudi, več kot 2500 pa ranjenih, je sporočilo ministrstvo za zdravje. Poleg tega izraelska vojska in Hezbolah nadaljujeta z medsebojnimi napadi, v vasi Blida na jugu Libanona so bili ubiti trije ljudje, še dva sta bila ranjena.