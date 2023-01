Več deset gepardov iz Južne Afrike gre v novi dom v Indijo

Cilj je doseči številne ekološke cilje, vključno s ponovno vzpostavitvijo gepardov v Indiji, kjer so se te ogrožene mačke nekoč gibale. Gepardi so bili leta 1952 v Indiji razglašeni za izumrle in so tudi edina zver v državi, ki jo je doletela taka kruta usoda, poroča CNN . Po izjavi indijskega ministrstva za okolje Bhupenderja Yadava je bilo to posledica pretiranega lova in izgube življenjskega prostora. Yadav je dejal, da se indijski premier Narendra Modi "zavzema za zaščito in ohranitev sedmih velikih mačk, vključno z gepardom".

Prva pošiljka 12 gepardov naj bi bila pripeljana februarja, je v četrtek sporočil južnoafriški okoljski oddelek, kjer so dodali, da načrtujejo še nadaljnjo premestitev gepardov v naslednjih osmih do desetih letih.

Po podatkih Svetovnega sklada za naravo (WWF) gepardi danes živijo v južni in vzhodni Afriki, zlasti v Namibiji, Bocvani, Keniji in Tanzaniji. Toda včasih so imeli še večje območje. V preteklosti so se gepardi gibali tudi po Bližnjem vzhodu in osrednji Indiji ter večjem delu podsaharske Afrike. Po podatkih WWF je v divjini ostalo manj kot 7000 gepardov.

Gepardi so vrsta mačk, ki je najbolj znana po tem, da so najhitrejše kopenske živali, saj lahko dosežejo hitrost do 120 kilometrov na uro in pospešijo do 97 kilometrov na uro v pičlih treh sekundah, kar pomeni, da so hitrejši od večine športnih avtomobilov.