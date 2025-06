Več deset mrtvih v izraelskih napadih pri centrih za razdeljevanje hrane v Gazi

"Prepeljali smo najmanj 31 trupel in okoli 200 ranjenih zaradi izraelskih tankovskih napadov in napadov z droni na tisoče državljanov (...). Ti so bili na poti, da bi prejeli hrano iz ameriškega centra za pomoč," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik civilne zaščite v Gazi.

Po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo od jutra skupno ubitih 57 ljudi, medtem ko so želeli prevzeti pomoč.