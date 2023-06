Več deset tisoč ljudi v Beogradu na šestem protestu 'Srbija proti nasilju'

V Beogradu poteka šesti protest "Srbija proti nasilju". Kot je bilo napovedano, so se protestniki tako kot doslej zbrali pred skupščino Srbije, nato pa prehodili skoraj tri kilometre in obšli vlado. Kot pravijo organizatorji, pogoji ostajajo enaki, na protestu pa se je zbralo več deset tisoč ljudi.

Na protest so prišli tudi študenti, pred stavbo skupščine pa skandirajo "Pojdite ven". Gostje okoliških kavarn so konvoj pozdravili z aplavzom. Uvodni govor je ponovno imel igralec Hadži Nenad Maričić. "Ni časa za predolge govore in čakanje. Predolgo smo čakali. Predolgo smo molčali, po dveh tragedijah smo potrpežljivo čakali na izpolnitev naših zahtev. Nikoli ne smemo pozabiti, kaj nas je združilo, velika tragedija, ki je končala otroške sanje," je dejal. "Ali kdo misli, da bomo prihodnost naših otrok prodali za 10.000 dinarjev?" je dodal in namigoval na denarno pomoč materam, ki jo je napovedal predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Poslanec Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević je ocenil, da je prihod na ta shod postal stvar civilne kulture in javne morale. "Trdno smo odločeni, da se izpolnijo vse zahteve, ki so bile postavljene, in se o njih nimamo namena z nikomer pogajati," je dejal Milivojević.

Zahteve protestnikov so razrešitev članov regulatornega organa za elektronske medije, takojšnja ukinitev resničnostnih programov in oddaj, ki spodbujajo nemoralnost in nasilje na televizijah z nacionalnimi frekvencami, prepoved tiskanih medijev, katerih vsebine spodbujajo nasilje, agresijo in kršijo novinarski kodeks. Zahtevajo tudi odstavitev vodstva RTS ter zahtevajo odvzem nacionalne frekvence TV Pink in TV Happy zaradi, kot trdijo, kršenja zakonodaje in spodbujanja nasilja, agresije in nemoralnosti. Med zahtevami sta tudi razrešitev ministra za notranje zadeve Bratislava Gašića in vodje varnostno-informacijske agencije Aleksandra Vulina.