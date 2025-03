Več deset tisoč ljudi v Budimpešti proti Orbanu

"Po današnjem slavnostnem srečanju se začenja veliko velikonočno čiščenje. Likvidiramo finančni stroj, ki je s koruptivnimi dolarji kupoval skorumpirane politike, sodnike, novinarje, psevdocivilne organizacije in politične aktiviste," je Viktor Orban dejal ob madžarskem prazniku v spomin na marčno revolucijo leta 1848.

Obljubil je, da bo zatrl politike in novinarje, ki prejemajo sredstva iz tujine. Obenem je znova kritiziral Bruselj zaradi vojaške pomoči Ukrajini in izključil članstvo Ukrajine v Evropski uniji. "Evropski vladarji so se odločili, da mora Ukrajina za vsako ceno nadaljevati vojno, v zameno pa bodo prejeli hitro članstvo v EU z našim denarjem. Na to imamo lahko samo en odgovor: unija, a brez Ukrajine," je dodal.