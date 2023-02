Več deset tisoč ljudi v Izraelu protestira proti pravosodni reformi

Ulice Jeruzalema je preplavilo več deset tisoč protestnikov, ki so nosili izraelske zastave in napise, kot so "Rešimo izraelsko demokracijo" ter "Ves svet nas opazuje", poročajo lokalni mediji. Shoda se je udeležil tudi nekdanji predsednik vlade in sedanji vodja opozicije Yair Lapid, ki je pred knesetom opozoril, da želi nova vlada Izrael spremeniti v diktaturo. "Slišijo naš krik. Slišijo močan glas resnice," je z odra pred parlamentom dejal Lapid. "Slišijo ga in se bojijo."

Protestniki so prišli iz vse države. Po navedbah organizatorjev se je protestov udeležilo več kot 100.000 ljudi, nagovorili pa so jih arabski aktivisti, aktivistke in aktivisti LGBTQ ter voditelji opozicijskih strank. Pridružile so se jim skupine akademikov, rezervistov vojske, študentov, aktivistov LGBTQ, visokotehnoloških uslužbencev in upokojencev.