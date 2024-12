Več deset tisoč ljudi znova protestiralo, policisti uporabili vodni top

Množica ljudi se je v nedeljo zvečer zbrala pred parlamentom v Tbilisiju in mahala z evropskimi in gruzijskimi zastavami. Nekateri so proti policiji metali pirotehniko in kamne. Policiji z vodnim topom sprva ni uspelo razgnati zborovanja, nakar so posredovale okrepljene enote, ki so uporabile še solzivec in gumijaste naboje.

Policija je ponekod protestnike lovila po ulicah, medtem ko so si nekateri postavili barikade iz smetnjakov in jih zažgali. Še eno protestno zborovanje se je odvilo pred poslopjem gruzijske javne televizije GPB, ki je deležna obtožb, da deluje kot propagandno glasilo za vladajočo stranko. Ljudje so protestirali tudi drugod po državi.