Več deset tisoč protestnikov v Minneapolisu, shodi po vseh ZDA

Več deset tisoč ljudi s transparenti se je kljub zimskim razmeram zgrnilo v zasneženi park v Minneapolisu v bližini kraja, kjer je bila ustreljena 37-letnica, in pozivalo k umiku agentov ICE iz zvezne države Minnesota. Več sto jih je pred tem v petek zvečer protestiralo pred hoteli v mestu, v katerih naj bi bivali agenti ICE, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

V Philadelphii so se medtem protestniki v dežju sprehodili od mestne hiše do tamkajšnjega urada ICE. Shodi so med drugim potekali tudi v New Yorku, Washingtonu in Bostonu, za danes pa je napovedanih še več podobnih dogodkov.

Protesti so izbruhnili že v sredo, nedolgo po uboju 37-letnice v Minneapolisu. Protestniki so prepričani, da je šlo za umor, zvezne oblasti, vključno s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, medtem trdijo, da je agent ravnal v samoobrambi, potem ko je voznica z vozilom ogrožala njega in njegove kolege. To razlago izpodbijajo posnetki, na katerih ni videti, da bi ženska agente ogrožala.