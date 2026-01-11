Naslovnica
Tujina

Več deset tisoč protestnikov v Minneapolisu, shodi po vseh ZDA

Minneapolis, 11. 01. 2026 12.11 pred 51 minutami 2 min branja 9

Avtor:
STA L.M.
Protesti proti ICE po ZDA

Na ulicah Minneapolisa se je v soboto zbralo več deset tisoč protestnikov, ki so vzklikali ime ženske, ki jo je v sredo v tem mestu ubil agent zvezne Službe za priseljevanje in carino (ICE). Po navedbah organizatorjev je bilo sicer po vseh ZDA načrtovanih več kot tisoč dogodkov v znak protesta proti nasilnemu delovanju ICE.

Več deset tisoč ljudi s transparenti se je kljub zimskim razmeram zgrnilo v zasneženi park v Minneapolisu v bližini kraja, kjer je bila ustreljena 37-letnica, in pozivalo k umiku agentov ICE iz zvezne države Minnesota. Več sto jih je pred tem v petek zvečer protestiralo pred hoteli v mestu, v katerih naj bi bivali agenti ICE, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Philadelphii so se medtem protestniki v dežju sprehodili od mestne hiše do tamkajšnjega urada ICE. Shodi so med drugim potekali tudi v New Yorku, Washingtonu in Bostonu, za danes pa je napovedanih še več podobnih dogodkov.

Protesti so izbruhnili že v sredo, nedolgo po uboju 37-letnice v Minneapolisu. Protestniki so prepričani, da je šlo za umor, zvezne oblasti, vključno s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, medtem trdijo, da je agent ravnal v samoobrambi, potem ko je voznica z vozilom ogrožala njega in njegove kolege. To razlago izpodbijajo posnetki, na katerih ni videti, da bi ženska agente ogrožala.

Po navedbah mestnih oblasti v Minneapolisu je bilo med protesti ta konec tedna aretiranih 30 ljudi. Velika večina udeležencev shodov naj bi sicer protestirala mirno, navaja britanski BBC.

Po podatkih medija The Trace, ki se osredotoča na nasilje s strelnim orožjem, je bila 37-letna Renee Good četrta smrtna žrtev agentov ICE od začetka Trumpove kampanje deportacij, sedem ljudi so pripadniki službe ranili. Dve osebi sta pod streli agenta ICE umrli v četrtek v Portlandu v zvezni državi Oregon.

ICE protesti Minneapolis ZDA Donald Trump

anatomija
11. 01. 2026 13.02
Trump naj ne grozi Iranu zaradi protestov. Najraje naj dobro opazuje ker se mu bo enako zgodilo doma
Odgovori
0 0
MasteRbee
11. 01. 2026 13.02
Demokracija se bo sprevrgla v anarhijo. Potem bo pa prišel delat red tuj gospodar.
Odgovori
0 0
dannyer
11. 01. 2026 12.47
Skrajna levic ana ulicah ni predstavitev države tem več nekaj 5% glasne ekstremne manjšine katere se snemajo kako blokirajo policiste. S tem pa same priznavajo kazniva dejanaj ironija. Sedaj vemo ,da so to organizirali že prej niso pa računali ,da bo ena iz med njih poskušala povoziti policista. in to so izkoristili za svojo propagando še več izražanja levih kaže ,da jim ni mar zanjo ker je napačne barve. njihovo izražanje najdeš na posnetkih medijev.
Odgovori
+0
2 2
vlahov
11. 01. 2026 12.47
Palestinska zastava na vladi je PREKRŠEK , ki traja 3,7 leta . Golob naj pokaže trr . Upam , da jih bodo nagonili v zapore.
Odgovori
+0
1 1
vlahov
11. 01. 2026 12.45
Demokrati so leglo korupcije in kriminala . Husein Obama je odlikoval Niko Kovać , verjetno jo tudi plačuje ali pa soros . Prihajajo bolši časi tudi v RS , kjer bo takoj letela palestinska zastava dol v smetnjak. Levi so uničili Gazo , Iran , Venezuelo , Kubo , Kolumbijo , Brazil , RS ...... Avstrija ....
Odgovori
-1
1 2
Vera in Bog
11. 01. 2026 12.41
Spet izkrivljeno poročate?
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
11. 01. 2026 12.32
v iranu jih je več kot milijon.....
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
11. 01. 2026 12.16
Rumena ksiht barva, novi posmehovalni trend v ZDA, zlatenica prevladuje na transparentih! Očitno je konec obdobja rdečih trumpvih kapic?
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
