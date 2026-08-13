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Več deset tisoč ton nevarnih odpadkov: ogrožena pitna voda na Pagu in Rabu?

Gospić, 13. 08. 2026 13.43 pred 8 minutami 6 min branja 39

Avtor:
A.K. STA +1
Odpadki v Liki

Primer nezakonitega odlaganja več deset tisoč ton nevarnih odpadkov v Liki se zaostruje. Po ocenah hrvaškega političnega analitika Puhovskega bi lahko šlo za eno najhujših političnih kriz vlade premierja Plenkovića. Nekateri medtem opozarjajo, da bi odpadki lahko ogrozili kakovost pitne vode vse do Senja ter otokov Pag in Rab. Hrvaški zavod za javno zdravstvo je sicer sporočil, da najnovejše analize kažejo, da na izviru pri Gospiću izmerjena koncentracija spojin PFAS ne predstavlja tveganja za zdravje.

Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Doslej jih še niso odstranili, analiza zagrebške geotehniške fakultete, objavljena minuli teden, pa je pokazala, da okoli 37.000 ton odpadkov v Gospiću v Liki že onesnažuje tla in podzemno vodo ter ogroža okolje in zdravje ljudi.

Po zagotovilih Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo, da je voda ustrezna za pitje, se je v sredo oglasila državljanska pobuda Gospić je naš dom.

"Dobili smo zagotovilo, da je pitna voda v Gospiću ustrezna, čemur nihče od nas niti ni oporekal. Mesta dolvodno od Gospića niso bila omenjena! Otočac, Senj, otoka Pag in Rab," so navedli po poročanju hrvaškega časnika 24sata.

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Kot so sporočili, jim ni jasno, zakaj se ugotovitve zavoda postavljajo nad izvedensko mnenje geotehniške fakultete, pri katerem je sodelovalo več laboratorijev.

"Izvedenci so preiskovali tla, zrak, vegetacijo in podzemne vode dolvodno od odlagališča ter ugotovili, da je stopnja nevarnosti za ljudi in okolje visoka, zavod pa poroča o ustreznosti vode iz pip," so sporočili iz pobude.

Omenjena pobuda je že junija opozorila, da nevarnost zaradi odpadkov ni omejena le na lokacijo nezakonito odloženih odpadkov v Gospiću.

Posebej so izpostavili, da naj bi analize pokazale prisotnost nevarnih snovi, med drugim spojin PFAS, znanih kot večne kemikalije, zato po njihovem ne gre več za lokalni problem enega odlagališča, temveč za potencialno onesnaženje širšega kraškega vodnega sistema in s tem tveganje za vodne vire, od katerih so odvisna številna območja na celini in obali.

Po njihovih navedbah so imele nevarne snovi v letu in pol dovolj časa, da prodrejo globlje v kraška tla in podzemne vode. Ker kraški svet vode ne filtrira, temveč jo hitro prepušča v podzemne tokove, bi se onesnaženje lahko širilo po širšem območju Like in Gacke ter proti Otočcu, Senju, Karlobagu in otokoma Pag in Rab.

Novi izsledki: prisotnost spojin PFAS pri Gospiću daleč pod dovoljeno mejo

Na izviru pri Gospiću izmerjena koncentracija spojin PFAS, ki jih pogosto imenujejo tudi večne kemikalije, znaša 5,2 odstotka najvišje dovoljene vrednosti in ne predstavlja tveganja za zdravje, je danes sporočil Hrvaški zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Slednji je izsledke objavil v luči afere z nezakonito odloženimi odpadki v Liki.

HZJZ je izsledke objavil v luči afere z nezakonito odloženimi odpadki v Liki in strahov, da bi spojine PFAS že lahko ogrozile pitno vodo. PFAS je skupno ime za veliko skupino per- in polifluoriranih alkilnih spojin, ki jih zaradi zelo počasne razgradnje pogosto imenujejo večne kemikalije.

Izvedensko mnenje zagrebške geotehniške fakultete, ki ga je državno tožilstvo objavilo prejšnji teden, opozarja na nevarnost onesnaženja tal in podzemnih voda. HZJZ medtem v današnjem poročilu, ki ga povzema hrvaška tiskovna agencija Hina, poudarja, da je bila na izviru Tonkovića vrilo pri Gospiću izmerjena koncentracija PFAS daleč pod dovoljeno mejo in da trenutno ne pomeni tveganja za zdravje.

Kot še navaja poročilo, so na izviru Tonkovića vrilo izmerili koncentracijo spojin PFAS 5,2 nanograma na liter, medtem ko najvišja dovoljena vrednost znaša 100 nanogramov na liter. Več kot 97 odstotkov merljivih vzorcev ni vsebovalo spojin PFAS, preostalih 2,7 odstotka pa jih je te spojine vsebovalo v koncentracijah, ki so bile še vedno pod najvišjo dovoljeno vrednostjo.

Odpadki v Liki
Odpadki v Liki
FOTO: Bobo Pixsell

Na zavodu poudarjajo, da prisotnost spojin PFAS v zelo nizkih koncentracijah ni značilna samo za Gospić ali Hrvaško, temveč jih zaznavajo v pitni vodi po vsej Evropi in svetu. Sama zaznava po njihovih navedbah ne dokazuje izvora spojin niti tega, da pomenijo tveganje za zdravje.

Po navedbah HZJZ je dolgotrajna izpostavljenost nekaterim spojinam PFAS povezana s povečanim tveganjem za povišan holesterol, oslabljen imunski odziv, spremembe v delovanju jeter in hormonskega sistema ter povišan krvni tlak v nosečnosti, posamezne spojine pa lahko prispevajo tudi k večjemu tveganju za nekatere vrste raka.

Zavod je hrvaške rezultate primerjal s podatki iz Slovenije, Nemčije in Švice. Agencija RS za okolje (ARSO) je leta 2025 spojine PFAS zaznala v podzemnih vodah na 72,4 odstotka od 163 merilnih mest, pri čemer gre za vrednosti nad mejo zaznave, ne pa nujno za preseganje dovoljenih mejnih vrednosti, so navedli.

'Ekocid' povzročil eno največjih kriz Plenkovićeve vlade

Zaradi onesnaženja, ki ga hrvaški mediji opisujejo kot ekocid, se v zadnjih dneh vrstijo zahteve po takojšnji sanaciji in kaznovanju odgovornih, pa tudi pozivi Plenkoviću k odstopu. Premier je odzive v torek označil za histerijo in paniko, ki da ju s širjenjem dezinformacij širi opozicija.

Hrvaški politični analitik Žarko Puhovski je za STA danes opozoril, da bi lahko šlo za eno največjih kriz Plenkovićeve vlade. Kot je dejal, problem namreč ni zgolj dnevnopolitične narave, temveč se je v primeru pojavila tudi beseda "nepovratno".

"Torej možnost, da je bilo nekaj elementov okolja nepovratno oziroma nepopravljivo poškodovanih. To se je zgodilo tako, da je več sto tovornjakov dovažalo nezakonite odpadke, ki so bili pripeljani na Hrvaško, pri čemer se kaj takega težko zgodi brez določene oblike sodelovanja z oblastmi," je dejal za STA.

S svojim odzivom na afero je Plenković po prepričanju hrvaškega analitika povzročil to, da "opozicijo, ki ima sicer velike težave s sodelovanjem, počasi potiska k enotnemu delovanju, česar doslej ni bilo".

"Vse jih je namreč postavil na raven paničarjev in histerikov, ki si izmišljajo probleme, medtem ko gre Hrvaški dobro. Na številnih področjih ji res gre dobro, a to ne pomeni, da nima velikih okoljskih problemov, ki so življenjskega pomena ter bodo vplivali na več generacij in zahtevajo ukrepanje," je opozoril.

Ob tem je izpostavil, da Hrvaška že devet mesecev nima glavnega državnega inšpektorja, prejšnji pa je odšel prav zaradi podobnih napak pri delu. "To se mi zdi takšna vrsta odgovornosti, ki bi lahko pripeljala do tega, da bi del podpore, ki jo ima Plenković v parlamentu, denimo med predstavniki manjšin ali liberalci, začel omahovati," je ocenil. Vendar pa po njegovem mnenju še vedno ni verjetno, da bi afera za predsednika vlade lahko imela resne posledice.

Opozicija že pripravlja svojo pobudo za nezaupnico vladi, a bi, če ne bo izredne seje sabora, o tem lahko razpravljali šele po začetku jesenskega rednega zasedanja.

O možnosti sklica izredne seje, posvečene problemu nezakonito odloženih odpadkov v Liki in drugim podobnim primerom na Hrvaškem, naj bi medtem že razmišljal predsednik Zoran Milanović, k čemur ga je v minulih dneh pozvalo tudi več opozicijskih poslancev.

Primer nezakonitega odlaganja odpadkov je leto in pol po odkritju še vedno v fazi kazenske preiskave. V afero naj bi bilo vpletenih najmanj 17 oseb, glavna osumljenca pa sta zakonca Josip in Monika Šincek.

V primer naj bi bil vpleten tudi nekdanji glavni državni inšpektor Andrija Mikulić zaradi suma prejemanja podkupnine. Funkcijo glavnega državnega inšpektorja je opravljal od leta 2019, vlada pa ga je razrešila novembra lani. V preteklosti je bil med drugim predsednik zagrebškega HDZ in član predsedstva te stranke.

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KOMENTARJI39

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zavetnik
13. 08. 2026 16.18
To je zdaj ta Hrvaška ki jo zdajšnja vlada tako priporoca podjetjem in drugim subjektom selitev proizvodnje tja glede davčnih ugodnosti in urejenosti trga seveda tudi diktature in nadzora za člane HDZ veljajo posebni zakoni isto kot SDS pri nas ko zastrupiš pol nacije in po 10 letih začneš nekaj odkrivati na pritisk opzicije in civilnega društva (kje je bil uskok)
Odgovori
+3
5 2
devote
13. 08. 2026 16.39
Pa saj v slo je isto... Spomni se na kostak in krsko. Se zdaj nikome nista...
Odgovori
+2
2 0
B00m
13. 08. 2026 16.10
Za ceno parih bogatih na račun neumnih in pa mladih, ki se napijejo in zdrogirajo, bo ta lepi hrvaški otok popolnoma uničen. Sicer me to nebi smelo zanimati, ker ni naše ampak je vseeno škoda kaj se počne z otokom, ne glede od koga je. Naj raje švicarjem pustijo ta otok, da ga bodo rešili in v zlato spremenili.
Odgovori
+4
4 0
proofreader
13. 08. 2026 16.07
Kam je Dominika vozila smeti iz zapora Dobrunje? So raziskali?
Odgovori
-1
3 4
yanay
13. 08. 2026 16.55
Saj Dominika nima izpita za tovornjak!
Odgovori
0 0
dededetox
13. 08. 2026 16.04
Se samo stvari postavljajo na svoje mesto. Karma rabi včasih nekaj časa. Neizmeren pohlep je pripeljal do katastrofalnih posledic: apartmaji, hoteli, luke, šoping centri, restavracije.....vsemu temu mora slediti ostala infrastruktura kot so kanalizacija, elektrika, ceste, pitna voda itd. Nič od tega, le objekti neposredno povezani z pridobitveno dejavnostjo ali nadaljno prodajo. In potem se pojavi nek Šintek, ki ravno tako zaradi hitrega zaslužka poskrbi da je vse to brez pitne vode oz. brez vrednosti! Natrava bo poskrbela za kazen ne Plenković!!!!
Odgovori
+5
5 0
Prelepa Soča
13. 08. 2026 16.02
In? Koliko je tega tudi v drugih, NERAZVITIH državah... in, se kdo obremenjuje?... prav nihče, čeprav se to tiče vsega sveta, vseh zanamcev.
Odgovori
+1
2 1
travc
13. 08. 2026 15.59
Tako vlado imajo ki jih samo svoj žep briga.
Odgovori
+8
8 0
proofreader
13. 08. 2026 15.58
Ni nobene kuverte vmes, da bi se videlo, od kje so smeti?
Odgovori
+3
4 1
Dovolj je
13. 08. 2026 15.52
Marsikdo je vedel pa se je raje obrnil stran, mogoče je prejel kaksno spodbudo ki je pripomogla k temu..glede pitne vode pa verjamem izvedencem in ne hrvaški vladi... Ce ti npr. Zdravnik, ki je strokovnjak na svojem področju reče volji ste ti pokaže izvide, vlada pa reče s tabo je vse v redu, komu verjeti? 😂😂😂
Odgovori
+3
3 0
Bošti7
13. 08. 2026 15.50
A to je v Sloveniji?
Odgovori
-1
2 3
forexxx
13. 08. 2026 15.39
Pa ravno zdaj, ko sem hotel kupiti stanovanje na Pagu.
Odgovori
-1
2 3
devote
13. 08. 2026 15.16
Slovenska smetarska mafija seveda zraven... V kolikor niso mogli pozigat tu v slo odlagalisc so se domislili da bi jih pa nezakonito odvazali na hrvasko, ceprav bi jih tukaj morali varno uniciti ali reciklirati . Se tu raziskati kako so se lahko smeti iz slovenije odvazale na nezakonita odlagalisca na Hrvaško in kdo jih je.
Odgovori
+9
11 2
flojdi
13. 08. 2026 15.16
???zakaj jih pa ne stresejo u morje..al pa v jame..tm se mn vid.lohk bi jih zvozil tut na luno./??do kdaj bomo se kupoval smeti/ jest ze dooolgo oz od nekdaj pazim v cem kaj kupim.še se da.
Odgovori
-6
1 7
NeXadileC
13. 08. 2026 14.58
Inştitucije so skorumpirane in nestrokovne. Takele kadre zaposlujejo, ker jih le ti ubogajo.
Odgovori
+4
4 0
Rainbow warrior
13. 08. 2026 16.02
Saj pri nas ni nič drugače.
Odgovori
+0
1 1
Wolfman
13. 08. 2026 14.55
Za purgerje in slovence je š vse to sprejemljivo! Sicer pa se je treba prilagajati na spreminjanje okolic in ekosistemov! Kdor se ne more, bo hitro po njemu.
Odgovori
-6
0 6
Albert Konečnik
13. 08. 2026 14.54
Nič videli, nič slišali, nič vedeli, za nič odgovarjali. Takšna je pač politika pri nas, pri Hrvatih in še marsikje. Nobenega resnega problema se be želijo lotiti, najlažje je loviti in kaznovati majhne prekrškarje, tatiče, veliki lopovi pa s pomočjo države svoje falotarije zganjajo še naprej. Svet žal gre v maloro, krivi so pa gospodje s kravatami in visokimi položaji. Ne zavedajo pa se, da bo tudi za njih napočil konec, še bolj boleč kot za obično rajo.
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+7
8 1
Vakalunga
13. 08. 2026 14.52
Kdaj bodo HRVATI odpeljali svojo svinjarijo ( VRO ) odpadke iz NEK a, 45. let tam leži ta svinjarija SLO politika pa ne najde skupnega jezika za odvoz, pa niti centa nimajo za odlagališče, niti lokacije, niti dogovora kam z to svinjarijo ta JEDRSKI lobi ne ve, ve pa da bomo zanamcem pustili vso svinjarijo, vse stroške za neko energijo, ki jo niso oni porabili, to je pa Slovenska osveščenost in poštenje do kasnejših generacij..ko že znamo sosede kritizirat..
Odgovori
+13
13 0
flojdi
13. 08. 2026 15.17
??kam
Odgovori
+1
1 0
devote
13. 08. 2026 15.19
Nic jim ni treba odpeljati ne sro, ne vro. To je se vse gorivo za modularne reaktorje novega tipa. Ti delujejo tudi na izrabljeno jedrsko gorivo. Take bomo zgradili v slo in nobenega bloka JEK2.
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-2
1 3
YouRangMyLord
13. 08. 2026 15.27
verjetno na dno tistega morja, kjer operira smetarska sredozemska mafija.
Odgovori
+2
2 0
Vakalunga
13. 08. 2026 16.01
Če koga držijo za JAJCA je to Kučan in njegove KOMUNJARE zato pa to traja že skoraj 50. let..
Odgovori
-1
2 3
Delavec_Slo
13. 08. 2026 14.50
IN KAKE VEZE IMA TO S SLOVENIJO, A V ITALIJI IN AVSTRIJI PA TEGA NI!
Odgovori
-3
5 8
SDS_je_poden
13. 08. 2026 15.21
A si ti prebral članek? Tudi naše smeti so tam.
Odgovori
+4
5 1
LoToGo
13. 08. 2026 14.48
Ve se zakaj je Zavod nad vsemi institucijami in morajo la njega poslušati. Ker je pač državni in politika vodi Zavod. Tako je tudi pri nas, vse povezano.
Odgovori
+1
1 0
bandit1
13. 08. 2026 14.46
Saj tudi v trgovini kupujete ustekleničeno Voda z okusom Gorgonzole, citrusov, amonijaka pa še a še
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+2
4 2
Mio56
13. 08. 2026 14.46
No zdej pa vemo zakaj zakaj je JJ tko radodarn do hrvaške in tko rad zahaja s Plenkijem na Thompsona...evo vam lokacijo kam so odpeljal "na unicenje" zdravstveni materijal iz koronskih casov!
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+3
10 7
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