Več evropskih držav opozarja na previdnost ob potovanjih v Francijo

"V prihodnjih dneh ni mogoče izključiti nadaljnjih demonstracij in, v nekaterih primerih, tudi izbruhov nasilja. Bodite previdni in se, kadar je to mogoče, izogibajte demonstracijam," je v nedeljo zvečer v posodobljenih potovalnih nasvetih sporočilo nemško zunanje ministrstvo.

Italijansko zunanje ministrstvo je medtem pozvalo državljane, naj svoje bivanje v Franciji prijavijo na posebni spletni strani ali aplikaciji, ob tem pa naj se izogibajo večjim javnim shodom.

Podobna opozorila so izdale tudi Češka, Poljska, Nizozemska, Danska, Švedska, Finska in Norveška. Državljane pozivajo tudi, naj v primeru nejasnosti upoštevajo navodila policistov in lokalnih oblasti.