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Več evropskih držav opozarja na previdnost ob potovanjih v Francijo

Pariz/Berlin/Rim, 19. 10. 2026 14.56 pred 15 minutami 2 min branja 8

Avtor:
K.H. STA
Nasilni protesti v Franciji

Vlade več evropskih držav so v nedeljo in danes izdale opozorila državljanom, naj bodo ob potovanjih v Francijo previdni in naj se izogibajo množičnim protestom in javnim zborovanjem. Po vsej državi so namreč minuli konec tedna potekali množični protestni shodi, ki jih je marsikje spremljalo nasilje, požiganje in uničevanje.

"V prihodnjih dneh ni mogoče izključiti nadaljnjih demonstracij in, v nekaterih primerih, tudi izbruhov nasilja. Bodite previdni in se, kadar je to mogoče, izogibajte demonstracijam," je v nedeljo zvečer v posodobljenih potovalnih nasvetih sporočilo nemško zunanje ministrstvo.

Italijansko zunanje ministrstvo je medtem pozvalo državljane, naj svoje bivanje v Franciji prijavijo na posebni spletni strani ali aplikaciji, ob tem pa naj se izogibajo večjim javnim shodom.

Podobna opozorila so izdale tudi Češka, Poljska, Nizozemska, Danska, Švedska, Finska in Norveška. Državljane pozivajo tudi, naj v primeru nejasnosti upoštevajo navodila policistov in lokalnih oblasti.

MZEZ za Francijo svetuje dodatno previdnost

Slovenija zaenkrat potovanj v Francijo ne odsvetuje, čeprav opozarjajo na povišano stopnjo previdnosti. "Svetujemo dodatno previdnost ter preverjanje in pridobitev informacij iz drugih virov. Obstajajo lahko določeni varnostni zadržki za potovanja v posamezne dele države," so zapisali na spletnih straneh ministrstva. 

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Oblasti v državah po Evropi so državljane opozorile na poslabšanje varnostnih razmer v Franciji, potem ko so izgredniki med množičnimi protestnimi shodi po vsej državi minuli konec tedna zažigali avtomobile, ropali trgovine, razbijali izložbe in požgali več stavb, vključno z mestno hišo v Limogesu.

Protestov se je sicer skupno udeležilo približno pol milijona ljudi, policija je aretirala več kot 2500 ljudi, od tega skoraj 900 samo v Parizu. Napovedani so tudi novi protesti.

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francija potovanje opozorilo izgredi protesti

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KOMENTARJI8

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PEACEMAKER
19. 10. 2026 15.57
Afganistan je bil država ste jo uničili..tudi starodavne stvari ki so dediščina celega sveta.. sedaj pa jokate. Luzerji upam da celo francijo zdemolirajo
Odgovori
+2
2 0
FIRBCA
19. 10. 2026 15.55
se spominjate kako so se vsi smejali pokojnemu Berluskoniju in tisti mandat G.Trampu ko je prehitro izjavil pa kaj vi EU mislite da takole ko nimate dele se uvazate ljudi to je bilo namenjeno Merkljci no vsem. Ploskajmo placancem. Saj veste kdo ima najvecjo zamero Nemciji Italiji Svedski Francija in Anglija pa kolonizacija.
Odgovori
0 0
ZMERNI DESNIČAR
19. 10. 2026 15.44
zdej so tako kolturno obogateni da nočejo da bi lahko ostali uživali v tej multikulturni utopiji
Odgovori
+1
3 2
EU Dig. Cenzura
19. 10. 2026 15.43
FREE PALESTINA dela izgrede!!!
Odgovori
+4
5 1
FIRBCA
19. 10. 2026 15.56
EUDig, ti ce bi iskal zaveznikebi jih z izgredi dej mal svojo glavo uporabi provukator.
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0 0
kinimod
19. 10. 2026 15.42
Razen za Tino in Robija !
Odgovori
+1
2 1
lokson
19. 10. 2026 15.37
Zakaj previdnost, če pa so samo mirni protesti. Kajne kolesariat.
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+4
5 1
St. Gallen
19. 10. 2026 15.46
Kolesarjev je videti bolj malo
Odgovori
+1
2 1
PEACEMAKER
19. 10. 2026 15.34
Biznis priložnost (: to smo se naučili od judov.
Odgovori
+1
4 3
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