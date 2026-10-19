Več evropskih držav opozarja na previdnost ob potovanjih v Francijo

"V prihodnjih dneh ni mogoče izključiti nadaljnjih demonstracij in, v nekaterih primerih, tudi izbruhov nasilja. Bodite previdni in se, kadar je to mogoče, izogibajte demonstracijam," je v nedeljo zvečer v posodobljenih potovalnih nasvetih sporočilo nemško zunanje ministrstvo.
Italijansko zunanje ministrstvo je medtem pozvalo državljane, naj svoje bivanje v Franciji prijavijo na posebni spletni strani ali aplikaciji, ob tem pa naj se izogibajo večjim javnim shodom.
Podobna opozorila so izdale tudi Češka, Poljska, Nizozemska, Danska, Švedska, Finska in Norveška. Državljane pozivajo tudi, naj v primeru nejasnosti upoštevajo navodila policistov in lokalnih oblasti.
MZEZ za Francijo svetuje dodatno previdnost
Slovenija zaenkrat potovanj v Francijo ne odsvetuje, čeprav opozarjajo na povišano stopnjo previdnosti. "Svetujemo dodatno previdnost ter preverjanje in pridobitev informacij iz drugih virov. Obstajajo lahko določeni varnostni zadržki za potovanja v posamezne dele države," so zapisali na spletnih straneh ministrstva.
Oblasti v državah po Evropi so državljane opozorile na poslabšanje varnostnih razmer v Franciji, potem ko so izgredniki med množičnimi protestnimi shodi po vsej državi minuli konec tedna zažigali avtomobile, ropali trgovine, razbijali izložbe in požgali več stavb, vključno z mestno hišo v Limogesu.
Protestov se je sicer skupno udeležilo približno pol milijona ljudi, policija je aretirala več kot 2500 ljudi, od tega skoraj 900 samo v Parizu. Napovedani so tudi novi protesti.
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