Več huje poškodovanih v zrušenju mosta na avtocesto

V Washingtonu se je zrušil most za pešce, v nesreči pa je bilo poškodovanih več oseb. Kot so sporočile lokalne oblasti, se je most čez del avtoceste najverjetneje zrušil zaradi trčenja enega od vozil v nosilni steber konstrukcije.

Kot so sporočili policisti, se je le nekaj minut pred zrušenjem mosta v neposredni bližini zgodilo trčenje več vozil, eno od teh pa se je očitno zaletelo tudi v enega od nosilnih stebrov in s tem oslabilo konstrukcijo. Pet oseb je bilo prepeljanih v bližnjo bolnišnico, a nihče od njih ni smrtno ogrožen, poroča CNN. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Most se je zrušil na avtocesto in pod seboj pokopal več vozil. Promet je blokiran, saj bo treba odstraniti celotno konstrukcijo. Lokalne oblasti so še sporočile, da je bil most redno vzdrževan in nazadnje pregledan februarja letos. Nadomestile ga bodo z novim ter izvedle izredni tehnični nadzor vseh podobnih mostov v bližini.