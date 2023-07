Več kot 100 milijonov vreden resort s pogledom na Slovenijo

Na Hrvaškem so uradno odprli največjo investicijo v turistično infrastrukturo zadnjih let, prestižni, več kot 100 milijonov vreden Petram resort. Gre za investicijo s pogledom na Slovenijo, saj 55 vil in skoraj dvesto apartmajev leži v Savudriji, na hrvaški strani Piranskega zaliva. Velika posebnost resorta je največji bazen v Evropi, postavljen na strehi objekta, ki je dolg več kot 100 metrov. Prvi gostje so že zaplavali v njem, med njimi pa so tudi Slovenci, ki so med kupci tako apartmajev kot tudi razkošnih vil.