Več kot 100 otrok zbolelo, potem ko so v šolskem kosilu našli mrtvo kačo

Otroci so začeli zbolevati, incident pa je sprožil jezne demonstracije staršev, ki so med drugim protestno zablokirali cesto.

Obrok so prejšnji teden postregli približno 500 otrokom v državni šoli v mestu Mokama, eni najrevnejših indijskih zveznih držav, poroča BBC.

"Če so poročila resnična, to odpira resno vprašanje kršenja človekovih pravic otrok," so ocenili na komisiji.

Od lokalnih vladnih uradnikov in policije zahtevajo, naj zadevo raziščejo in v dveh tednih dostavijo "podrobno poročilo", ki bo vključevalo zdravstveno stanje otrok.

Brezplačna kosila v državnih šolah po vsej Indiji sicer ponujajo milijonom otrok, kar oblasti vidijo kot način spodbujanja otrok k nadaljevanju izobraževanja.

Šolski obroki, znani kot Mid-Day Meal, so bili za otroke iz revnih okolij v južnem mestu Čenaj prvič uvedeni leta 1925, a so se večkrat pojavile pritožbe zaradi slabe higiene hrane.

Leta 2013, na primer, so za smrt 23 šolarjev v zvezni državi Bihar okrivili pokvarjeno hrano. Policija pa je pozneje sporočila, da so v hrani odkrili "zelo strupene" ravni pesticida. Incident je vlado spodbudil k izboljšanju varnosti hrane v šolah.