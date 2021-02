Več kot 100 poškodovanih v sobotnem potresu z magnitudo 7,3 v Fukušimi

Sobotni potres z magnitudo 7,3 so čutili tudi v Tokiu, a opozorila pred cunamijem niso izdali. 11. marca bo sicer 10 let, odkar je cunami po potresu z magnitudo 9,0 ubil več kot 18.000 ljudi, v nuklearki v Fukušimi pa je zaradi pomanjkanja električne energije, ki bi gnala hladilni sistem, prišlo do stalitve sredice in izpusta radioaktivnosti v okolje. Tokrat škode na jedrskih elektrarnah v bližini ni bilo.

Japonska meteorološka agencija je dejala, da je bil sobotni potres popotresni sunek potresa Tohoku iz leta 2011. Zgodil se je osem minut čez enajsto uro zvečer po lokalnem času, epicenter pa je bil na globini 60 kilometrov v Tihem oceanu.

Skoraj milijon domov je po sobotnem potresu izgubilo elektriko, ustavili pa so tudi železniški promet. Poškodovanih je bilo več kot 100 ljudi, smrtnih žrtev pa na srečo ni bilo.