Več kot 100 šol v Beogradu prejelo obvestilo o podtaknjeni bombi

97 osnovnih šol in nekaj srednjih šol v Beogradu je zjutraj prejelo obvestilo o podtaknjeni bombi. Učence so poslali domov, na terenu je policija. Po podrobnem pregledu nekaterih šol je bilo ugotovljeno, da so bile prijave o podtaknjenem eksplozivu lažne, so sporočile oblasti.

Številne beograjske šole so v zgodnjih jutranjih urah prejele elektronsko sporočilo z grozilno vsebino. Neznani pošiljatelj je v sporočilu navedel, da je v šolah podtaknjena "ogromna količina eksploziva". "Zaradi obvestila, da se v šoli nahaja bomba, obveščamo starše in otroke, da pouka ne bo, dokler resničnost informacij ne preveri ministrstvo za notranje zadeve," so zapisali v eni od šol. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Pol mesta in med njimi tudi mi je prejelo sporočilo o bombi. Dokler se vse ne preveri, ni vhoda v šolo," pa je zapisala učiteljica na Osnovni šoli 14. oktober. Po podrobnem pregledu v večjem številu šol je bilo ugotovljeno, da so prijave o podtaknjenih bombah lažne, je sporočilo ministrstvo za šolstvo. "Učenci so se vrnili k pouku, v šolah, kjer varnostni pregledi še potekajo, pa so otroke poslali domov," so še dodali.