Več kot 1000 gasilcev še vedno v boju z ognjenimi zublji na jugu Francije

Že v noči s ponedeljka na torek so oblasti iz domov in kampov evakuirale okrog 7000 ljudi, ki so tako že drugo noč zapored preživeli v varnih nastanitvah, tudi v občinskih stavbah in šolah. Med njimi so številni tako domači kot tuji turisti, med drugim jih je 1300 pred požarom dopustovalo v kampu v kraju Bormes-les-Mimosas.

Največji požar v Franciji to poletje, ki je izbruhnil v ponedeljek, je zajel okrog 7000 hektarjev površin. Glede na navedbe oblasti v departmaju Var, znanem po gozdovih in vinogradih, jih je uničil približno 5000, zadnje navedbe gasilcev povzemajo francoski mediji.

Prizadeto območje je v torek obiskal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je ocenil, da so se najhujšemu uspeli izogniti, a da se bitka nadaljuje.

Ena oseba umrla, 20 poškodovanih

Lokalne oblasti so v izjavi danes sporočile, da je zaradi požara umrl človek, niso pa navedli niti njegove identitete niti natančnega vzroka smrti. So pa dodali, da je bilo nekaj več kot 20 ljudi lažje poškodovanih, od tega jih je 19 vdihavalo strupen dim.

Franciji so požari letošnje poletje v relativni meri prizanesli, medtem ko so huje prizadeli več sredozemskih in drugih državah, med drugim Turčijo, Grčijo, Italijo, Severno Makedonijo, Izrael in Alžirijo.

Z novim požarom se tudi na jugu Portugalske, v turistični regiji Algarve bojuje okrog 600 gasilcev.

Še naprej divjajo požari tudi v Italiji, kjer so od začetka leta ognjeni zublji uničili več kot 140.000 hektarjev gozdnih površin. V zadnjih dneh je v Kalabriji na jugu države v požarih umrlo že pet ljudi, nazadnje 78-letni moški, čigar truplo so našli ponoči. Zanj so bili usodni plameni, ki so uničili tudi njegova polja.