Več kot 117 milijonov razseljenih ljudi: 'Mednarodna skupnost mora ukrepati'

Svet pretresajo konflikti. Od vojne v Ukrajini, Gazi, Sudanu, Mjanmaru in Jemnu do nestabilnosti v Pakistanu in Afganistanu. Samo v Afriki poteka več kot 35 oboroženih konfliktov. In v vseh teh državah, kjer potekajo konflikti, ljudje stradajo, bežijo in so razseljeni. Po podatkih agencije ZN za begunce je bilo lani po vsem svetu število ljudi, ki so morali zapustiti svoje domove, enako številu prebivalcev Londona.