Več kot 130 agentov tajne službe okuženih s koronavirusom ali v karanteni

V zadnjih tednih je moralo v samoizolacijo ali karanteno več kot 130 agentov tajne službe, ker so se okužili z novim koronavirusom ali so bili v stiku z okuženim sodelavcem. To je okrog deset odstotkov vseh agentov, ki so zadolženi za varovanje predsednika in podpredsednika ZDA.

icon-expand Zadnji veliki kužni dogodek v Beli hiši je bila proslava Trumpove "volilne zmage" 3. novembra. FOTO: AP Washington Post povezuje okužbe z dogodki v Beli hiši, kjer je nošenje mask prostovoljno, in z intenzivnim tempom predvolilnih zborovanj predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki se je pred tedni tudi sam okužil. V ZDA se je doslej okužilo že 10,6 milijona ljudi, samo v sredo 144.000, v četrtek pa 152.000. Umrlo jih je več kot 242.500. Trump je pred volitvami svojim podpornikom razlagal, da koronavirus zanima samo še medije in demokrate, da mu škodijo pred volitvami, po volitvah pa je dejal, da o tem ne bo več nihče govoril. Trump je imel zadnja dva dneva pred volitvami 3. novembra po pet zborovanj na dan, kar je zahtevalo dnevno po pet skupin z najmanj po 20 agenti za eno zborovanje. Več kot deset agentov tajne službe je zbolelo že poleti po velikem Trumpovem zborovanju v Tulsi v Oklahomi in obisku podpredsednika Mika Pencea v Arizoni. PREBERI ŠE Po obiskih volišč strm porast okužb v ZDA Agenti so bili zaprepadeni oktobra, ko je Trump med zdravljenjem zaradi covida-19 zapustil bolnišnico za vožnjo mimo podpornikov, v avtomobilu pa so morali biti tudi agenti tajne službe. Zadnji veliki kužni dogodek v Beli hiši je bila proslava Trumpove "volilne zmage" 3. novembra, po kateri je okužbe prijavilo več Trumpovih sodelavcev, med njimi šef kabineta Mark Meadows, minister za stanovanja Ben Carson in svetovalec Corey Lewandowski, poleg ostalih uradnikov nižjega ranga.