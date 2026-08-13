Več kot 135 milijonov Evropejcev bo izpostavljenih temperaturam nad 35 stopinj Celzija

V Franciji naj bi se temperature dvignile nad 35 stopinj Celzija v regijah, kjer živi 50 milijonov ljudi, vključno s prestolnico Pariz. Zabeležili naj bi jih tudi na severovzhodu države, kjer so bile včeraj nižje temperature.

V Italiji bodo temperature nad 35 stopinj Celzija dosegle predvsem na zahodni obali, v Padski nižini in na otokih. Prizadele naj bi 29 milijonov ljudi.

Tudi na velikem delu Iberskega polotoka je pričakovati tako visoke temperature, zlasti v Španiji, kjer naj bi vplivale na 25 milijonov ljudi.

V Veliki Britaniji pa naj bi nad 35 stopinj Celzija izmerili v gosto naseljeni osrednji Angliji in v Londonu, kjer živi skupno okoli 23 milijonov ljudi. Država je sicer na dobri poti, da bo zabeležila najbolj vroče poletje v zgodovini, je v torek sporočila britanska meteorološka agencija Met Office.