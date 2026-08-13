Več kot 135 milijonov Evropejcev bo izpostavljenih temperaturam nad 35 stopinj Celzija

V Franciji naj bi se temperature dvignile nad 35 stopinj Celzija v regijah, kjer živi 50 milijonov ljudi, vključno s prestolnico Pariz. Zabeležili naj bi jih tudi na severovzhodu države, kjer so bile včeraj nižje temperature.
V Italiji bodo temperature nad 35 stopinj Celzija dosegle predvsem na zahodni obali, v Padski nižini in na otokih. Prizadele naj bi 29 milijonov ljudi.
Tudi na velikem delu Iberskega polotoka je pričakovati tako visoke temperature, zlasti v Španiji, kjer naj bi vplivale na 25 milijonov ljudi.
V Veliki Britaniji pa naj bi nad 35 stopinj Celzija izmerili v gosto naseljeni osrednji Angliji in v Londonu, kjer živi skupno okoli 23 milijonov ljudi. Država je sicer na dobri poti, da bo zabeležila najbolj vroče poletje v zgodovini, je v torek sporočila britanska meteorološka agencija Met Office.
Temperaturam nad 30 stopinj Celzija pa naj bi bili danes izpostavljeni skoraj trije od petih prebivalcev Evrope oziroma skupno okoli 340 milijonov, še kažejo podatki analize, ki jo je francoska tiskovna agencija AFP izvedla na podlagi primerjave gostote prebivalstva z modelom vremenske napovedi nemške meteorološke službe DWD.
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