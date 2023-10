Več kot 140 zapuščenih mačk najdenih pod žgočim soncem, brez zavetja, hrane in vode

Da je problem zapuščenih mačk vedno večji, ni skrivnost. Vedno več je tudi zgodb, ko so mačke preproste odvržene in prepuščene na milost in nemilost okolja, vremena ter drugih živali. Nazadnje so v puščavi, v bližini Abu Dabija, našli 140 mačk vseh pasem, vključno s tujerodnimi vrstami, kot so perzijske mačke, poroča CNN. Vse pa niso imele sreče in niso dočakale rešitve. Vsaj 50 mačk je poginilo, okoli 95 pa so jih uspeli rešiti. Živali so bile najdene nasproti vladnega zavetišča za živali, v bližini stanovanjske četrti al Falah. V zavetišču so sicer dejali, da z incidentom niso seznanjeni in ga niti niso želeli podrobneje komentirati.

Na območju so bili tudi psi. Reševalci, ki so bili napoteni na območje, so tako rešili zlatega prinašalca, pes pasme husky pa je poginil. Kar pa je še bolj spodbudilo ogorčenost javnosti, je dejstvo, da so nekatere živali imele mikročipe, kar jasno nakazuje, da še zdaleč niso bile potepuške, temveč lastniške. Kako so se znašle z vsemi drugimi v puščavi, ni jasno. Živalim na tem območju ni bilo lahko, septembrske temperature v prestolnici namreč zlahka dosežejo tudi več kot 40 stopinj Celzija, v puščavi pa so čez dan tudi nekoliko višje.

Na incident so se odzvale številne mednarodne organizacije za pravice živali, med drugimi tudi PETA, ki ponuja 5000 dolarjev (približno 4700 evrov) vsakemu, ki bi imel informacije o tem, kdo je odvrgel živali v puščavo, je za CNN povedal podpredsednik PETE Azija Jason Baker. "Rešitev krize brezdomnih živali je kastracija in sterilizacija ter seveda posvojitve iz preobremenjenih in kadrovsko podhranjenih zavetišč," je dejal Baker.