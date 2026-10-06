Več kot 176.000 ton goriva iz Južne Koreje kljub sankcijam končalo v Rusiji

Po podatkih pristaniških evidenc in ladijskih sledilnih sistemov je bilo več kot 176.000 ton goriva iz več južnokorejskih pristanišč na sedem tankerjev naloženih v 14 pošiljkah, namenjenih na ruski Daljni vzhod. Tri ladje so bile pod sankcijami Združenega kraljestva in EU. Eden od tankerjev je gorivo prevzel s pretovorom z druge ladje v južnokorejskih vodah, kar lahko oteži ugotavljanje izvora tovora in ladjam omogoča, da se izognejo pristaniškim terminalom.

"Šokantno je, da so tankerji pod sankcijami EU v južnokorejskih pristaniščih nalagali gorivo in ga nato prepeljali v Rusijo," je za The Guardian dejal Isaac Levi iz finskega Centra za raziskave energije in čistega zraka (CREA). Po njegovih besedah takšne pošiljke spodkopavajo sankcijski režim in podporo Južne Koreje Ukrajini.

Največji prevoznik, sankcionirani tanker Layla, je julija in avgusta iz Ulsana v Vladivostok prepeljal skupno približno 57.000 ton dizla. Pri drugi plovbi je kot namembni kraj navedel japonski Niigato, nato pa odplul proti Vladivostoku.

Sankcionirani ruski tanker Astoria je v Ulsanu prevzel skoraj 11.000 ton goriva in prav tako kot cilj navedel Japonsko, nato pa odplul v Rusijo.