Več kot 200 evakuiranih po ruskem napadu na skladišče

Ugodni naj ne bi bili niti pogoji v skladišču, zato je urad ukrajinskega generalnega državnega tožilca uvedel predkazensko preiskavo zaradi morebitne "malomarnosti" v zvezi s pogoji skladiščenja, piše Euronews.

"Preverjeno bo zlasti, ali sta bila namestitev in skladiščenje eksplozivnih predmetov in materialov na območju podjetja zakonita, ali so bila pridobljena vsa potrebna dovoljenja in soglasja ter kako so ravnali odgovorni, ki so sprejeli zadevne odločitve," so sporočili.

V napadu na vas Mila je bilo ranjenih šest ljudi, več je tudi smrtnih žrtev.