Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Več kot 200 evakuiranih po ruskem napadu na skladišče

Kijev, 29. 08. 2026 10.21 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Eksplozija v skladišču v Buči

Po ruskem napadu z dronom, ki je povzročil obsežen požar in eksplozije v skladišču v ukrajinskem okrožju Buča, je bilo evakuiranih več kot 200 ljudi. Ogenj se je razširil tudi na zasebne stanovanjske objekte, je sporočil vodja vojaške uprave Kijevske oblasti, Timur Tkačenko.

Ugodni naj ne bi bili niti pogoji v skladišču, zato je urad ukrajinskega generalnega državnega tožilca uvedel predkazensko preiskavo zaradi morebitne "malomarnosti" v zvezi s pogoji skladiščenja, piše Euronews.

"Preverjeno bo zlasti, ali sta bila namestitev in skladiščenje eksplozivnih predmetov in materialov na območju podjetja zakonita, ali so bila pridobljena vsa potrebna dovoljenja in soglasja ter kako so ravnali odgovorni, ki so sprejeli zadevne odločitve," so sporočili.

V napadu na vas Mila je bilo ranjenih šest ljudi, več je tudi smrtnih žrtev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Hersonu ena smrtna žrtev

V ruskem napadu z dronom na Herson na jugu Ukrajine je bil ubit moški, 44-letnik pa poškodovan zaradi eksplozije. Še dve osebi sta bili ranjeni v napadu na kijevsko četrt Svjatošinski, so sporočile lokalne oblasti.

Ukrajinske letalske sile so sporočile, da je Rusija od petka ob 18. uri proti Ukrajini izstrelila eno protiladijsko raketo Oniks, eno balistično raketo Iskander in 267 dronov. Do jutra je ukrajinska zračna obramba sestrelila 233 dronov, so dodali.

Moskva in Kijev v zadnjih mesecih stopnjujeta napade z dolgim dosegom, pri čemer sta njihovi glavni tarči zlasti logistična in energetska infrastruktura.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je svoje sile pozval, naj še dodatno "okrepijo" globoke napade na Rusijo, pri čemer je kot cilj navedel 1000 izstrelitev dronov dnevno.

vojna v ukrajini buča napad rusija

Priložnost za delo: EasyJet množično zaposluje starejše

24ur.com Ogenj, detonacije, ruske oblasti hitijo z evakuacijo. Ukrajina napada tudi z zažigalnim orožjem
24ur.com V požaru v poslopju v Moskvi vsaj osem mrtvih
24ur.com Obsežen napad ruskih sil na Odeso, na Krimu evakuirali 2000 ljudi zaradi požara
24ur.com Po ruskem napadu na jug Ukrajine evakuirana romunska vas
24ur.com Velik požar v bližini Šibenika, zgorelo okoli 600 hektarjev površine
24ur.com Zaradi požara v stanovanju se je preventivno evakuiralo 200 ljudi
24ur.com Na Rodosu evakuirali skoraj 20.000 ljudi: 'Gre za največjo evakuacijsko operacijo doslej'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Ne boste verjeli, koliko se otrok nauči med čisto običajnim nakupovanjem v trgovini
Ne boste verjeli, koliko se otrok nauči med čisto običajnim nakupovanjem v trgovini
Prvi metuljčki in velike otroške ljubezni: kako spremljati otroka skozi zaljubljenost
Prvi metuljčki in velike otroške ljubezni: kako spremljati otroka skozi zaljubljenost
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Ali po 60. letu res potrebujemo multivitamine? Nova študija prinaša odgovor
Ali po 60. letu res potrebujemo multivitamine? Nova študija prinaša odgovor
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
vizita
Portal
Šlo naj bi za 'čudežno' kremo, ki pa ji je uničila kožo
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
cekin
Portal
50.000 evrov dediščine: kaj bi z njimi storili vi?
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
moskisvet
Portal
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
Mislite, da je bolečina znak dobrega treninga? Strokovnjaki opozarjajo na zmoto
Mislite, da je bolečina znak dobrega treninga? Strokovnjaki opozarjajo na zmoto
Zakaj si tvoji možgani sovražnike zapomnijo bolje kot prijatelje
Zakaj si tvoji možgani sovražnike zapomnijo bolje kot prijatelje
dominvrt
Portal
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Ustvarite lastno mini farmo gob
Ustvarite lastno mini farmo gob
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
okusno
Portal
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
voyo
Portal
Ježek Sonic
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Diana
Diana
Chips
Chips
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907