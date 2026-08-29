Več kot 200 evakuiranih po ruskem napadu na skladišče

Ugodni naj ne bi bili niti pogoji v skladišču, zato je urad ukrajinskega generalnega državnega tožilca uvedel predkazensko preiskavo zaradi morebitne "malomarnosti" v zvezi s pogoji skladiščenja, piše Euronews.
"Preverjeno bo zlasti, ali sta bila namestitev in skladiščenje eksplozivnih predmetov in materialov na območju podjetja zakonita, ali so bila pridobljena vsa potrebna dovoljenja in soglasja ter kako so ravnali odgovorni, ki so sprejeli zadevne odločitve," so sporočili.
V napadu na vas Mila je bilo ranjenih šest ljudi, več je tudi smrtnih žrtev.
V Hersonu ena smrtna žrtev
V ruskem napadu z dronom na Herson na jugu Ukrajine je bil ubit moški, 44-letnik pa poškodovan zaradi eksplozije. Še dve osebi sta bili ranjeni v napadu na kijevsko četrt Svjatošinski, so sporočile lokalne oblasti.
Ukrajinske letalske sile so sporočile, da je Rusija od petka ob 18. uri proti Ukrajini izstrelila eno protiladijsko raketo Oniks, eno balistično raketo Iskander in 267 dronov. Do jutra je ukrajinska zračna obramba sestrelila 233 dronov, so dodali.
Moskva in Kijev v zadnjih mesecih stopnjujeta napade z dolgim dosegom, pri čemer sta njihovi glavni tarči zlasti logistična in energetska infrastruktura.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je svoje sile pozval, naj še dodatno "okrepijo" globoke napade na Rusijo, pri čemer je kot cilj navedel 1000 izstrelitev dronov dnevno.