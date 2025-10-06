Več kot 200 ljudi še vedno ujetih na Mount Everestu

Približno 350 turistov, ki so v nedeljo obtičali na tibetanski strani Mount Everesta po snežni nevihti, so po poročanju kitajskih državnih medijev prepeljali na varno. Še vedno rešujejo več kot 200 ljudi.

Gneča na Mount Everestu FOTO: AP icon-expand

Reševalne ekipe so približno 350 pohodnikov varno pripeljale do najbližjega naselja, več kot 200 ljudi pa še rešujejo. Kitajski mediji poročajo, da so oblasti uspele stopiti v stik z vsemi, navaja BBC. Sprva so lokalni mediji v nedeljo sicer poročali, da je bilo na vzhodni strani mogočnega gorovja na višini okoli 4900 metrov ujetih skoraj 1000 ljudi.

Nenavadno močne snežne padavine za to letno obdobje

Sneg je popolnoma zasul šotore, v katerih je spalo več deset ljudi, tudi številne poti so neprehodne. Informacij o morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj ni bilo. Na nekoliko manj obljudeni poti v dolini, ki vodi do vzhodne stene Everesta, je snežilo od petka zvečer do sobote, v nedeljo pa se vreme v nasprotju z napovedmi ni izboljšalo. Eden od lokalnih vodnikov, ki turiste in pohodnike vodijo v gore, je opisal padavine kot nenavadno močne za to letno obdobje.

Mount Everest FOTO: Twitter icon-expand

V celotni regiji pod Himalajo sicer beležijo izredne vremenske razmere – v Nepalu in Indiji je od petka umrlo več kot 60 ljudi, potem ko je pozno monsunsko deževje povzročilo zemeljske plazove in poplave. Eric Wen, ki se je takrat vzpenjal na Mount Everest, je za Reuters povedal, da so se odločili umakniti iz svojega kampa zaradi neprestanega sneženja. "Vsak dan je deževalo in snežilo, Everesta pa sploh nismo videli," je dejal. Trije pohodniki so utrpeli podhladitev, čeprav so bili primerno oblečeni, je še povedal. "Več kot 10 nas je bilo v velikem šotoru in komaj smo kaj spali," je dodal ter povedal, da so morali vsakih 10 minut odstranjevati sneg, "saj bi se nam sicer šotori podrli."

Zavajajoča vremenska napoved, čez noč se je nevihta okrepila