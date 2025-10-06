Več kot 200 ljudi še vedno ujetih na Mount Everestu

Reševalne ekipe so približno 350 pohodnikov varno pripeljale do najbližjega naselja, več kot 200 ljudi pa še rešujejo. Kitajski mediji poročajo, da so oblasti uspele stopiti v stik z vsemi, navaja BBC. Sprva so lokalni mediji v nedeljo sicer poročali, da je bilo na vzhodni strani mogočnega gorovja na višini okoli 4900 metrov ujetih skoraj 1000 ljudi.
Nenavadno močne snežne padavine za to letno obdobje
Sneg je popolnoma zasul šotore, v katerih je spalo več deset ljudi, tudi številne poti so neprehodne. Informacij o morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj ni bilo.
Na nekoliko manj obljudeni poti v dolini, ki vodi do vzhodne stene Everesta, je snežilo od petka zvečer do sobote, v nedeljo pa se vreme v nasprotju z napovedmi ni izboljšalo. Eden od lokalnih vodnikov, ki turiste in pohodnike vodijo v gore, je opisal padavine kot nenavadno močne za to letno obdobje.
V celotni regiji pod Himalajo sicer beležijo izredne vremenske razmere – v Nepalu in Indiji je od petka umrlo več kot 60 ljudi, potem ko je pozno monsunsko deževje povzročilo zemeljske plazove in poplave.
Eric Wen, ki se je takrat vzpenjal na Mount Everest, je za Reuters povedal, da so se odločili umakniti iz svojega kampa zaradi neprestanega sneženja. "Vsak dan je deževalo in snežilo, Everesta pa sploh nismo videli," je dejal. Trije pohodniki so utrpeli podhladitev, čeprav so bili primerno oblečeni, je še povedal.
"Več kot 10 nas je bilo v velikem šotoru in komaj smo kaj spali," je dodal ter povedal, da so morali vsakih 10 minut odstranjevati sneg, "saj bi se nam sicer šotori podrli."
Zavajajoča vremenska napoved, čez noč se je nevihta okrepila
29-letna Geshuang Chen se je 4. oktobra podala na pot iz mesteca Qudang z načrtom, da doseže bazni tabor pod goro Cho Oyu, od koder bi videla razgled na vrhove Himalaje, poroča BBC.
Prvotni načrt je bil, da zapustijo gorovje 11. oktobra, a se je vse spremenilo, ko je območje zajela huda snežna nevihta. Ko je Chen preverila vremensko napoved, je kazalo, da bo 4. oktobra snežilo, a se bo 5. oktobra zjasnilo, naslednji dan pa naj bi bil sončen. Zato se je njena skupina, ki je štela več kot 10 ljudi, odločila, da ostanejo, kot so prvotno načrtovali.
A čez noč se je nevihta močno okrepila – z gromom, močnim vetrom in neusmiljenim sneženjem. Začeli so stresati sneg s šotorov in kopati okoli njih, da bi preprečili, da bi se podrli.
"Ko smo se naslednje jutro zbudili, je bilo snega že približno en meter," je povedala Chen in dodala, da se je njena skupina nato odločila za umik. 5. oktobra so potrebovali skoraj šest ur, da so se prebili nazaj, saj je pot prekrival globok sneg. Na poti navzdol so srečali domačine iz Tibeta, ki so prinašali zaloge. Vaščani so jim nato povedali, da se je iskanju in reševanju pridružilo več sto domačinov.
