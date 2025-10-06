Svetli način
Tujina

Več kot 200 ljudi še vedno ujetih na Mount Everestu

Lhasa, 06. 10. 2025 07.21 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Ne.M. , STA
Približno 350 turistov, ki so v nedeljo obtičali na tibetanski strani Mount Everesta po snežni nevihti, so po poročanju kitajskih državnih medijev prepeljali na varno. Še vedno rešujejo več kot 200 ljudi.

Gneča na Mount Everestu
Gneča na Mount Everestu FOTO: AP

Reševalne ekipe so približno 350 pohodnikov varno pripeljale do najbližjega naselja, več kot 200 ljudi pa še rešujejo. Kitajski mediji poročajo, da so oblasti uspele stopiti v stik z vsemi, navaja BBC. Sprva so lokalni mediji v nedeljo sicer poročali, da je bilo na vzhodni strani mogočnega gorovja na višini okoli 4900 metrov ujetih skoraj 1000 ljudi.

Preberi še Snežna nevihta na Mount Everestu, obtičalo skoraj tisoč ljudi

Nenavadno močne snežne padavine za to letno obdobje

Sneg je popolnoma zasul šotore, v katerih je spalo več deset ljudi, tudi številne poti so neprehodne. Informacij o morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj ni bilo.

Na nekoliko manj obljudeni poti v dolini, ki vodi do vzhodne stene Everesta, je snežilo od petka zvečer do sobote, v nedeljo pa se vreme v nasprotju z napovedmi ni izboljšalo. Eden od lokalnih vodnikov, ki turiste in pohodnike vodijo v gore, je opisal padavine kot nenavadno močne za to letno obdobje.

Mount Everest
Mount Everest FOTO: Twitter

V celotni regiji pod Himalajo sicer beležijo izredne vremenske razmere – v Nepalu in Indiji je od petka umrlo več kot 60 ljudi, potem ko je pozno monsunsko deževje povzročilo zemeljske plazove in poplave.

Eric Wen, ki se je takrat vzpenjal na Mount Everest, je za Reuters povedal, da so se odločili umakniti iz svojega kampa zaradi neprestanega sneženja. "Vsak dan je deževalo in snežilo, Everesta pa sploh nismo videli," je dejal. Trije pohodniki so utrpeli podhladitev, čeprav so bili primerno oblečeni, je še povedal.

"Več kot 10 nas je bilo v velikem šotoru in komaj smo kaj spali," je dodal ter povedal, da so morali vsakih 10 minut odstranjevati sneg, "saj bi se nam sicer šotori podrli."

Zavajajoča vremenska napoved, čez noč se je nevihta okrepila

29-letna Geshuang Chen se je 4. oktobra podala na pot iz mesteca Qudang z načrtom, da doseže bazni tabor pod goro Cho Oyu, od koder bi videla razgled na vrhove Himalaje, poroča BBC.

Prvotni načrt je bil, da zapustijo gorovje 11. oktobra, a se je vse spremenilo, ko je območje zajela huda snežna nevihta. Ko je Chen preverila vremensko napoved, je kazalo, da bo 4. oktobra snežilo, a se bo 5. oktobra zjasnilo, naslednji dan pa naj bi bil sončen. Zato se je njena skupina, ki je štela več kot 10 ljudi, odločila, da ostanejo, kot so prvotno načrtovali.

A čez noč se je nevihta močno okrepila – z gromom, močnim vetrom in neusmiljenim sneženjem. Začeli so stresati sneg s šotorov in kopati okoli njih, da bi preprečili, da bi se podrli.

"Ko smo se naslednje jutro zbudili, je bilo snega že približno en meter," je povedala Chen in dodala, da se je njena skupina nato odločila za umik. 5. oktobra so potrebovali skoraj šest ur, da so se prebili nazaj, saj je pot prekrival globok sneg. Na poti navzdol so srečali domačine iz Tibeta, ki so prinašali zaloge. Vaščani so jim nato povedali, da se je iskanju in reševanju pridružilo več sto domačinov.

Mount Everest reševanje gore snežna nevihta
KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Primula1
06. 10. 2025 09.21
-1
Sami ustvarjalci digitalnih vsebin v lovu na najboljši selfi
ODGOVORI
0 1
Protoc
06. 10. 2025 09.11
+0
Od tej pohodnikov je Mont ratal eno veliko smetišče..šerpe so zrasli v smeteh..potem pa še pohodnikom rečejo da lahko kjer hočejo vržejo smeti, saj je pretežko da bi vračali v dolino..sami smetarji so ti bogataši, kot da njih briga za podnebje!! V zapor z njimi, uničujejo zemljo!
ODGOVORI
1 1
Protoc
06. 10. 2025 09.05
+1
To je treba vse zapreti. Če se odloči iti gor naj ne kliče po pomoč, sprijazni se z smrtjo, sam si želel gor..drugače zapor za 20let pa razmisli, da na rizik daješ tuja življenja ki te hočejo rešit.
ODGOVORI
2 1
LT68
06. 10. 2025 08.55
+1
Uveljavit bi treba zakonsko prepoved ,ko se napove slabo vreme in vsakega kršitelja kaznovat,če umre pa naj svojci plačajo.
ODGOVORI
2 1
Cmrlj3
06. 10. 2025 09.04
+0
"Zavajajoča vremenska napoved, čez noč se je nevihta okrepila" bralno razumevanje ne gre ravno dobro, a?
ODGOVORI
2 2
Vojko Kos
06. 10. 2025 09.09
+1
A ni to pogosto v Himalaji?! Zakaj že je treba v tisočih riniti na goro?! Noro!
ODGOVORI
1 0
Protoc
06. 10. 2025 09.13
Crmlj..dej ne nabijaj..že en dan prej so povedali..če greš v gore kaj??? Nic ne spremljaš kaksno vreme te bo spremljalo?? Bodi otrok še naprej.
ODGOVORI
0 0
thetech
06. 10. 2025 09.25
+1
@Protoc Vreme v Himalaji se spreminja iz ure v uro, zato je napoved vremena v zelo težko natančno napovedati. Sicer pa lepo piše, da so vremensko napoved spremljali, ampak je bila ta netočna. Tebi se točno vidi, da dlje kot do Barbarige še nisi šel.
ODGOVORI
1 0
thetech
06. 10. 2025 09.31
@Vojko Kos Večina pohodnikov ni šla na goro, ampak pod vznožje oz. do prvega base campa, ki leži na cca 5000 nm. Na Mt.Everest se hodi spomladi (maj-junij).
ODGOVORI
0 0
wsharky
06. 10. 2025 08.55
+3
a ni lepše doma pod odejo?
ODGOVORI
4 1
Abica
06. 10. 2025 08.50
+1
Že včeraj je en komentator razložil, da gre to za camp in da se ti ljudje ne vzpenjajo na vrh. Da to tja vodi cesta. Ne vem, ali se to ne da napisat?
ODGOVORI
2 1
Protoc
06. 10. 2025 09.08
+0
Kaksen kamp? Kamp ti je na morju. To je postojanka..in vse zapret kdo gre gor..kot prvo kar vzamejo z seboj vse po mečejo po gorah..same smeti..IN ONI KAO SPOŠTUJEJO GORO??? Sami uničevalci!!
ODGOVORI
1 1
Eos_5
06. 10. 2025 08.47
+0
Ne vem zakaj je treba še reševalce v nevarnost spravljat, da objaviš fotka z Everesta na FB.
ODGOVORI
2 2
cirenij
06. 10. 2025 08.46
+0
In zakaj rinejo gor, v tem nepredvidljivem letnem času?
ODGOVORI
2 2
cirenij
06. 10. 2025 08.52
+3
Večina si na tej Zemljici tega ne more privoščit. Jih niti ne zanima, ker je veliko drugih, pomembnih problemov.
ODGOVORI
3 0
Hribovito2020
06. 10. 2025 08.43
+2
Kretenizem
ODGOVORI
3 1
Amor Fati
06. 10. 2025 08.33
+3
Kr nej jih še malo zebe.
ODGOVORI
5 2
konc
06. 10. 2025 08.41
+3
Cena vzpona na Mount Everest je tako zasoljena, da si nek navaden posameznik tega niti privoščiti ne more. Kar naj jih zebe.
ODGOVORI
5 2
Tinika1
06. 10. 2025 08.29
+5
in? zaka pa rinejo gor? jih je kdo prosu?
ODGOVORI
8 3
Abica
06. 10. 2025 08.51
+0
A tebe kdo prosi, da gres na sprehod?
ODGOVORI
1 1
Tinika1
06. 10. 2025 09.21
ne, pa če me žvajzne po tleh tut ne bo po 24 novic ane.
ODGOVORI
0 0
