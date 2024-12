Več kot 200 ranjenih, število žrtev narašča: kaj je razlog za morijo?

Dan po domnevnem napadu na božični sejem v Magdeburgu potekajo preiskave o morebitnem motivu za zločin, v javnost pa prihajajo zgodbe očividcev. Ti opisujejo, da prihajajočega BMW-ja niso opazili, ker se je vse odvilo tako hitro. Nenadoma so ljudje začeli padati po tleh. " Ob meni je ves čas ležala mrtva oseba. V rokah sem držal človeka, ki je imel odprt zlom noge, njegovo stopalo je viselo na stran. Videl sem otroka, ki so ga morali oživljati," je za časnik Bild povedal eden od njih.

Dan po tragediji je obiskal mesto Magdeburg, kjer je prizadetim v napadu, svojcem žrtev in prebivalcem izrazil sožalje. Zahvalil se je tudi prvim posredovalcem ter policiji, gasilcem in reševalcem.

Nemški kancler Olaf Scholz je že včeraj sporočil, da je v mislih z žrtvami in njihovimi sorodniki. "Stojimo jim ob strani in ob prebivalcih Magdeburga," je zapisal na družbenem omrežju.

"Trenutno nimamo namigov o drugem sostorilcu, " je sporočila tudi tiskovna predstavnica policije. Še vedno pa poteka več preiskav, da bi preučili podrobnosti in ozadje napada. Domnevnega napadalca so ponoči zaslišali.

Državna mreža migrantskih organizacij Saške-Anhalt (LAMSA), ki zastopa politične, ekonomske, socialne in kulturne interese ljudi z migracijsko zgodovino na državni ravni, je po napadu zgrožena. Generalni direktor Mamad Mohamad je sporočil, da so njihove misli z žrtvami, njihovimi sorodniki in vsemi prizadetimi. "Obsojamo vsako obliko nasilja, ne glede na motiv. Močno upamo, da bo ozadje tega dejanja hitro razjasnjeno," je dodal.

Odzivi tudi iz tujine, Golob: V mislih sem s kanclerjem in vsemi prebivalci Nemčije

Danes se iz sveta vrstijo obsodbe smrtonosnega napada. Slovenski premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon sta sporočila, da sta pretresena. Na omrežju sta izrazila solidarnost s prizadetimi. "Dogodki v Magdeburgu so me globoko pretresli. V mislih sem s kanclerjem (Olafom Scholzem) in vsemi prebivalci Nemčije," je sporočil Golob. Podobno sporočilo je podala ministrica. "Podobe so grozljive. Moje misli so z žrtvami in njihovimi bližnjimi. Solidarnostno stojim ob strani vseh, ki jih je prizadel ta tragični dogodek," je zapisala.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napad označila za strahopetno dejanje, pretresenost in sožalje pa so med drugim izrazili v Parizu, Londonu in Washingtonu. "V mislih sem z žrtvami današnjega brutalnega in strahopetnega dejanja v Magdeburgu," je kmalu po napadu na omrežju X zapisala von der Leyenova in svojcem žrtev izrazila sožalje. Policiji in reševalnim službam se je zahvalila za posredovanje in dodala, da mora biti storilec za dejanje strogo kaznovan.