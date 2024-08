Več kot 200 republikanskih uradnikov izrazilo podporo Harrisovi

Podpora z 238 podpisi prihaja po rekordno visoki udeležbi republikanskih politikov in nekdanjih članov vlade Donalda Trumpa na demokratski konvenciji v Chicagu, kjer so kritizirali bivšega predsednika ZDA in pozivali Američane, naj volijo Harrisovo.

Trumpove kandidature ne podpira niti njegov nekdanji podpredsednik Mike Pence, ki pa ni šel tako daleč, da bi podprl demokratko.

Leta 2020 je na volitvah proti Trumpu podobno podporo okrog 150 visokih republikanskih uradnikov dobil tudi tedanji demokratski kandidat sedanji predsednik ZDA Joe Biden.

"Danes smo se zbrali, da bi skupaj z novimi podpisniki okrepili svoje besede iz leta 2020 in prvič skupaj javno povedali, da bomo novembra volili za podpredsednico Kamalo Harris ter guvernerja Tima Walza. Seveda imamo s podpredsednico in guvernerjem veliko iskrenih ideoloških nesoglasij, vendar pa je alternativa preprosto nevzdržna," so zapisali.