Več kot 340 smrtnih žrtev, uničeni domovi in infrastruktura

- FOTO: AP
Večino smrtnih žrtev, 307, so zabeležili v gorati pokrajini Khyber Pakhtunkhwa na severu države. Devet oseb je umrlo v pakistanskem delu regije Kašmir. Pet oseb, vključno z dvema pilotoma, pa je umrlo v nesreči, ko je zaradi slabega vremena strmoglavil helikopter.
Večina žrtev je umrla zaradi hudourniških poplav in rušenja zgradb. Med žrtvami je tudi 15 žensk in 13 otrok. Najmanj 23 ljudi je poškodovanih.
Lokalne oblasti so za AFP povedale, da na prizadetih območjih deluje okoli 2000 reševalcev. Dostava pomoči je zaradi močnega dežja in plazov otežena.
Do petka popoldne naj bi s prizadetih območij uspešno rešili več kot 1800 ljudi. Iz Kašmirja naj bi na varno prepeljali 700 turistov in 98 vozil, poroča španska tiskovna agencija EFE.
Meteorološki zavod je že izdal opozorilo pred nadaljnjim močnim deževjem v severozahodnem delu Pakistana. Oblasti pa opozarjajo, da se bo deževje do konca poletnega monsuna sredi septembra še okrepilo.
