Več kot 340 smrtnih žrtev, uničeni domovi in infrastruktura

Večino smrtnih žrtev, 307, so zabeležili v gorati pokrajini Khyber Pakhtunkhwa na severu države. Devet oseb je umrlo v pakistanskem delu regije Kašmir. Pet oseb, vključno z dvema pilotoma, pa je umrlo v nesreči, ko je zaradi slabega vremena strmoglavil helikopter.

Večina žrtev je umrla zaradi hudourniških poplav in rušenja zgradb. Med žrtvami je tudi 15 žensk in 13 otrok. Najmanj 23 ljudi je poškodovanih.