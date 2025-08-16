Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Več kot 340 smrtnih žrtev, uničeni domovi in infrastruktura

Islamabad, 16. 08. 2025 21.41 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
0

Močno monsunsko deževje je na severu Pakistana povzročilo zemeljske plazove in poplave. V zadnjih dveh dneh je po navedbah lokalnih organov umrlo več kot 340 ljudi. Reševalci še vedno iščejo več deset pogrešanih.

Večino smrtnih žrtev, 307, so zabeležili v gorati pokrajini Khyber Pakhtunkhwa na severu države. Devet oseb je umrlo v pakistanskem delu regije Kašmir. Pet oseb, vključno z dvema pilotoma, pa je umrlo v nesreči, ko je zaradi slabega vremena strmoglavil helikopter.

Večina žrtev je umrla zaradi hudourniških poplav in rušenja zgradb. Med žrtvami je tudi 15 žensk in 13 otrok. Najmanj 23 ljudi je poškodovanih.

Preberi še Monsunsko deževje v Pakistanu terjalo več kot sto smrtnih žrtev

Lokalne oblasti so za AFP povedale, da na prizadetih območjih deluje okoli 2000 reševalcev. Dostava pomoči je zaradi močnega dežja in plazov otežena.

Do petka popoldne naj bi s prizadetih območij uspešno rešili več kot 1800 ljudi. Iz Kašmirja naj bi na varno prepeljali 700 turistov in 98 vozil, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Meteorološki zavod je že izdal opozorilo pred nadaljnjim močnim deževjem v severozahodnem delu Pakistana. Oblasti pa opozarjajo, da se bo deževje do konca poletnega monsuna sredi septembra še okrepilo.

pakistan monsunsko deževje plazovi poplave
Naslednji članek

Varnostniki luksuznega hotela v Savudriji pretepli skupino mladih Slovencev

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089