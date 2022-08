Več kot 350 let po brodolomu španske galeje morje 'vrača' izgubljeni zaklad

Španska galeja Nuestra Señora de las Maravillas (v prevodu Naša čudežna gospa) se je potopila davnega leta 1656, ko je trčila v ladjo iz svoje lastne flote, nato pa še v koralni greben ob Bahamih. Plovilo je s Kube v Seviljo v Španiji prevažalo zaklade, nekaj med njimi jih je bilo namenjenih kot kraljevi davek za kralja Filipa IV. A to ni bilo celotno bogastvo, ki ga je prevažala ladja. Na krovu je imela namreč tudi zaklad, ki so ga našli na ladji, ki je potonila dve leti pred njo, poroča CNN.

V preteklih letih so raziskovalci in lovci na potopljene zaklade že večkrat odkrili dele tega dragocenega tovora, med leti 1650 in 1990 so po besedah ekipe Allen Exploration odkrili skoraj 3,5 milijona predmetov. Vendar pa najnovejša odkritja, ki jih bodo v novem bahamskem pomorskem muzeju na ogled postavili še ta mesec, ponujajo svež vpogled v življenje ljudi na krovu ladje. Raziskovalna skupina je namreč zdaj z uporabo tehnologije daljinskega zaznavanja, kot so sonar in magnetometri, izsledil dolgo sled predmetov z razbitine, ki so raztreseni po 13-kilometrskem območju oceanskega dna, je povedal ustanovitelj skupine Carl Allen.