Več kot 360.000 Tesla avtopilotov bo odpoklicanih iz prodaje

Teslina programska oprema namreč vozilu omogoča, da prekorači omejitve hitrosti ali vozi skozi križišča na nezakonit in nepredvidljiv način, kar znatno poveča tveganje nesreče.

Državni regulator za avtomobilsko varnost NHTSA, ki izvaja preiskavo o sistemih avtopilota podjetja Tesla, je sporočil, da bo podjetje odpoklicalo 362.000 avtomobilov, saj se bojijo, da bi programska oprema za popolno samovozečo vožnjo lahko zatajila in povzročila nesrečo.

Odpoklicali so vozila Model S, Model X, Model 3 in Model Y iz let 2016-2023, opremljena s programsko opremo FSD Beta. Zaenkrat se odpoklic nanaša samo na avtomobile v ZDA, ni pa še jasno, ali bodo kmalu z istim postopkom začeli tudi v drugih državah. "Funkcija bi lahko med izvajanjem določenih voznih manevrov kršila prometne zakone," je pojasnil regulator.

"Možne situacije, v katerih bi se lahko pojavila težava, vključujejo vožnjo ali zavijanje skozi nekatera križišča med rumeno lučjo na semaforju in menjavo voznega pasu z nekaterih voznih pasov, namenjenih samo zavijanju, da bi nadaljevali vožnjo naravnost."

Lansko leto je bila Tesla primorana odpoklicati skoraj 54.000 vozil z isto programsko opremo, ker so vozila prepočasi ustavljala. Ampak tako Tesla kot NHTSA opozarjata, da napredne vozne funkcije samovozečih avtomobilov ne omogočajo avtonomne vožnje in da morajo vozniki v vsakem primeru biti zelo pozorni.