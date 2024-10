Več kot 370 milijonov deklic in deklet posiljenih ali spolno zlorabljenih

Mladoletne ženske v negotovih položajih sodijo med bolj ogrožene skupine, ki se pogosteje pojavljajo v družbah s šibkimi institucijami ali na kriznih žariščih med begunci in migranti. V takšnih okoliščinah verjetnost, da bodo deklice žrtev posilstva ali spolnega napada, naraste na več kot četrtino.

Kot izpostavlja sklad ZN, so žrtve spolnega nasilja tudi dečki in fantje. Ocenjujejo, da je bilo med 240 do 310 milijonov mladoletnih moških – približno vsak 11. – žrtev posilstva ali spolnega napada v otroštvu.

Po podatkih Unicefa med žrtvami spolnega nasilja opažajo porast v starostni skupini med 14. in 17. letom.

"Spolno nasilje nad otroki je madež na naši vesti," je dejala izvršna direktorica Unicefa Catherine Russel ob objavi ocene in pojasnila, da spolno nasilje povzroči globoke in trajne travme. Povzročitelj je pogosto oseba, ki jo otrok pozna in ji zaupa, v prostorih, kjer bi se otrok moral počutiti varno. Travma žrtve pogosto zaznamuje za vse življenje, je opozorila.

O spolnem nasilju nad otroki poročajo povsod po svetu. Regije z največjim številom žrtev so Podsaharska Afrika (79 milijonov deklic in deklet), vzhodna in jugovzhodna Azija (75 milijonov), srednja in južna Azija (73 milijonov) ter Evropa in Severna Amerika (68 milijonov).

Unicef je prvo globalno oceno o spolnem nasilju nad mladoletniki izdelal na podlagi nacionalnih študij, ki so jih izvedli v 120 državah in ozemljih med letoma 2010 in 2022. Unicef opozarja, da predvsem pri skupini dečkov in spolnem nasilju brez fizičnih stikov obstajajo vrzeli v podatkovnih zbirkah.

Na pobudo Združenih narodov je 11. oktober mednarodni dan deklic. Namen dneva je ozaveščati o pravicah deklic in prepoznavati izzive, s katerimi se soočajo.